На паркет выходят: Холостяк 9 с невестой покорили забавным танцем

Шоумен откровенно признался, что он плохой танцор
Пара-победитель романтического реалити Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова были вынуждены из-за карантина перенести свою свадьбу, которую они планировали на 23 мая. Но они не унывают и решили не отменять саму роспись, а само торжество устроят попозже. А пока влюбленные с удовольствием делятся в сети своими "хрониками карантина" - к примеру, недавно они сыграли в игру "было/не было" и ответили на откровенные и порой неудобные вопросы на камеру. А в новой публикации решили поразить фанов парным танцем.
Забавный видеоролик Никита опубликовал на своей страничке в Instagram. Они с невестой одеты в удобную, но стильную домашнюю одежду - шоумен выбрал джинсы и футболку кирпичного цвета, а Даша запечатлена в свободном черном костюме - брюках и топе с рукавами.
В начале видео они целуются, а после под зажигательную музыку начинают синхронно двигаться. Получилось очень мило!
"На паркет выходят... Подходим в следующий тур или нет? Для уточнения, я плохой танцор, зато буду отличным папой. Так что такой номер для меня— личный рекорд", - поделился Добрынин.
Некоторые поклонники сразу заподозрили, что Даша беременна и засыпали пару вопросами, не забывая и восхищаться их веселым танцем.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Напомним, Даша Квиткова из Холостяк-9 похвасталась внушительным гардеробом.