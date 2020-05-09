На паркет выходят: Холостяк 9 с невестой покорили забавным танцем

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Шоумен откровенно признался, что он плохой танцор

Пара-победитель романтического реалити Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова были вынуждены из-за карантина перенести свою свадьбу, которую они планировали на 23 мая. Но они не унывают и решили не отменять саму роспись, а само торжество устроят попозже. А пока влюбленные с удовольствием делятся в сети своими "хрониками карантина" - к примеру, недавно они сыграли в игру "было/не было" и ответили на откровенные и порой неудобные вопросы на камеру. А в новой публикации решили поразить фанов парным танцем.

Забавный видеоролик Никита опубликовал на своей страничке в Instagram. Они с невестой одеты в удобную, но стильную домашнюю одежду - шоумен выбрал джинсы и футболку кирпичного цвета, а Даша запечатлена в свободном черном костюме - брюках и топе с рукавами.

В начале видео они целуются, а после под зажигательную музыку начинают синхронно двигаться. Получилось очень мило!

"На паркет выходят... Подходим в следующий тур или нет? Для уточнения, я плохой танцор, зато буду отличным папой. Так что такой номер для меня— личный рекорд", - поделился Добрынин.

Некоторые поклонники сразу заподозрили, что Даша беременна и засыпали пару вопросами, не забывая и восхищаться их веселым танцем.

Самая искренняя и крутая пара!!!))) Нет слов. Вы умнички,будьте счастливы вместе

Уже папой?

Счастья вам ,берегите и любите друг друга

Вы суперские, можно смотреть на вас бесконечно. Танец получился потрясающий

Позитивчики сладенькие!

Раз 20 пересмотрела... Супер

Балдею от Вас

У вас три ТАК і ви проходите одразу в фінал

Класснючие такие...искренние.классная пара.Счастья вам!

А Даша вагітна ?

Как же приятно на вас смотреть, берегите друг друга

Танцы, танцами, а хороших пап ещё поискать....

Зажигательные танцы! Супер!!!

Вы такие сладкие, вызываете улыбку

Отличный номер!

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Даша Квиткова из Холостяк-9 похвасталась внушительным гардеробом.