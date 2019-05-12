Регина Тодоренко в эффектном купальнике поведала об идеальном отдыхе

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала, как любит отдыхать в отпуске

Популярная телеведущая Регина Тодоренко проводит майские каникулы в Турции, куда она отправилась с сыном и мамой. Ненадолго к звезде присоединился и ее муж музыкант Влад Топалов, правда, с семьей он провел всего пару дней, а затем вернулся в Москву. Влад и Регина с удовольствием проводили время на курорте с сыном Михаилом и делились забавными фото и видео с поклонниками. Ведущая щеголяла фигурой в купальнике, получая комплименты от подписчиков и наслаждалась солнцем и местной кухней. Так, она призналась, каким видит свой идеальный отдых. Текст в Instagram звезда сопроводила эффектным фото в купальнике небесно-голубого оттенка.

Счастливая и солнечная Регина позирует на фоне бассейна и пальм, отперевшись на забавную статую слона из гипса. На голове у нее красуется оригинальна повязка-платок в тон купальному наряду. Регина задорно смеется и смотрит в камеру.

"Еще немного тепла в ленту. Пусть всем нам сегодня будет хорошо! Кстати, выезжая на отдых, я предпочитаю лежать, лежать, лежать и ещё раз лежать, потом плавать в море, читать, объедаться вкусностями, иногда смотреть сериалы. Как проходит ваш отдых? Какие предпочтения?" - поинтересовалась ведущая.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Мнение поклонники теледивы разделились. Одни были обеими руками "за" активный и насыщенный отдых, а другие – предпочли, как и Регина, улечься под шезлонгом и предаться неспешному релаксу. Не обошлось и без традиционных комплиментов доя молодой мамы.

"Красивая и очень позитивная!", "Какое позитивное, яркое фото! Прям глаз радует! И Регина такая красивая и счастливая!", "Яркие, позитивные фото", "Регина ты такая классная и жизнерадостная", "Я тоже люблю такой отдых! Регина, ты прекрасна!", "После родов фигура стала аппетитней и женственней", "Какая же Вы красотка! Регина, Вы просто солнце", - отмечали фолловеры.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о тесных и доверительных отношениях с мамой и своем бурном прошлом.