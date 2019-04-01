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В пальто и штанах с лампасами: беременная Лилия Подкопаева блеснула трендовым весенним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 18:31
В пальто и штанах с лампасами: беременная Лилия Подкопаева блеснула трендовым весенним образом
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева также поделилась жизненной мотивацией

Лилия Подкопаева пока что так и не прокомментировала свой новый статус. О беременности именитой украинской спортсменки стало известно в конце марта, когда она пришла под руку со своим возлюбленным Игорем Дубинским на церемонию "Человек года". Интересно, что первой об "интересном положении" Подкопаевой сообщила ведущая Катя Осадчая, которая поспешила опубликовать фото с Лилией и поздравить ее.

Пока Подкопаева молчит, но делится с поклонниками различными моментами своей жизни, а также… модными луками.

Так, Лилия опубликовала новое по-весеннему "теплое" фото, на котором позирует в лучах солнца и демонстрирует стильный образ. На спортсменке – черное пальто, а также брюки с красными лампасами. Под цвет которых – объемная сумка.

К слову, штаны с лампасами - ультрапопулярный тренд прошлого сезона. И все же модницы не спешат с ним прощаться, поэтому такой элемент гардероба "перекочевал" и в новый сезон весна-лето 2019.

Также гимнастка сопроводила снимок философской цитатой:

"Каждый понедельник тысячи людей начинают новую жизнь".

Стильная Лилия Подкопаева

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

К слову, до этого Лилия Подкопаева отдохнула на роскошных белоснежных пляжах Майами, США. Откуда спортсменка показала подтянутую фигуру в белом бикини. К слову, фото было сделано в начале марта. На нем не видно животик Подкопаевой, так как гимнастка стоит спиной к камере.

Кстати, в Майами Лилия отдохнула не сама, а также встретилась там со своей кумой – Ани Лоркак.

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