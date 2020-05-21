Не ожидала такой химии: Даша из Холостяк-10 высказалась о шоу и Максе Михайлюке

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Финалистка проекта дала откровенное интервью об участии в нем

Многие недели зрители с замиранием сердца следили за событиями, что разворачивались в романтическом реалити Холостяк-10, где главный герой Макс Михайлюк ищет спутницу жизни среди множества претенденток. За шаг до финала, который состоится уже 22 мая, девушек осталось всего две - Дана Оханская и Даша Ульянова. Кто же из них сможет завоевать сердце красавца летчика? В своем Instagram Даша поделилась анонсом крайнего выпуска, из которого видно, что они с холостяком крупно поссорятся. А в интервью Hochu девушка рассказала об участии в шоу и эмоциях от общения с Максом.

Даша призналась, что ей было очень приятно стать первой участницей, которую поцеловал Холостяк.

"Конечно, быть первой приятно, не скрою. Но все-таки поцелуй стал для меня показателем того, что есть взаимная симпатия, а не каким-то трофеем", - отметила она.

А вот "такой сильной химии с Холостяком" Даша не ожидала, когда шла на проект.

В Максе ее больше всего привлекает "улыбка, чувство юмора и то, как он на меня смотрит — это неподдельно классно".

Даша утверждает, что никакой стратегии для шоу не составляла - просто вела себя естественно.

"Абсолютно никакой! Я просто отдалась своим чувствам и эмоциям. Ничего не скрывала и была с ним честна с первого дня знакомства. Это мое самое правильное решение", - уверена красотка.

При этом у них с Михайлюком возникло притяжение с первой же встречи.

"Мне кажется, с первой вечеринки. Я видела заинтересованный взгляд Максима после моего танца. Да, это было сложно скрыть (улыбается). Вот с того момента, наверное, все и началось", - говорит Ульянова.

Но без ревности из-за других девушек не обошлось.

"Ой, я знала куда шла. Но... как же я расстраивалась, когда девочки приходили счастливые со свиданий. Это просто не передать — мои слезы тому подтверждение. Не думала, что буду реагировать именно так. Ощущения не самые приятные, когда девочки ходили на свидания. Приходилось со всем мириться", - призналась Даша.

Девушка рассказала и о самой приятной фразе, которую ей сказал Холостяк на свидании.

"Когда тебе хорошо, и мне хорошо". Свидание в Египте", - с улыбкой поделилась финалистка.

Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

С детства Даша занималась художественной гимнастикой, завоевала немало медалей. Спорт сделал из нее настоящего бойца, считает девушка.

"Гимнастика сделала из меня ту Дашу, которую вы видите. Прежде всего, закалила характер. Выработала дисциплину, что не маловажно, да и вообще, мне кажется, спорт воспитал во мне бойца", - отметила она.

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Также претендентка на сердце Холостяка поведала, что она очень самокритична.

"Я очень самокритична. Постоянно ищу в себе изъяны, потом заморачиваюсь, сама расстраиваюсь и преодолеваю их. В общем, мисс самонакрутка", - поделилась Ульянова.

Напомним, Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах.

Автор: Марта Никитко