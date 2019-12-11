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Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 09:42
Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая поделилась серией фото из местного кафе

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Китае - цель своего визита она пока не раскрывает, однако с удовольствием показывает поклонникам, как проводит время в Шанхае. Так, она уже успела погулять по городу и отправиться за загадочным "цсипао", предложив подписчикам отгадать, что же это. А на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала свой обед в местном кафе.

32-летняя Никитюк запечатлена за столиком, при этом на ней облегающая бежевая водолазка с надписями, а волосы девушка собрала в эффектный высокий хвост.

В руках Леся держит палочки, а стол перед ней заставлен всевозможными видами суши.

Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в КитаеОй, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Со свойственным ей чувством юмора Леди Ле придумала подписи к двум из трех фото.

"Фото 1 - Куда тикать ці палочки??
Фото 2- типа ... "ой девочки я так задолбалась жрать эти суши"
Фото 3- ???? Подпись жду в комментах!!!" - написала знаменитость.

Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети тут же стали предлагать свои варианты, как же назвать третий кадр, на котором ведущая с интересом смотрит куда-то в сторону. Многие также отметили красивый лук Никитюк.

  • 3 фото Что за красавчик пошол
  • Красотка
  • "А шо то їдять там за сусіднім столиком"
  • О май гад, ти прекрасна
  • Когда увидела бывшего и хочешь показать кого он потерял ахпхаххаха
  • Так-ссс шо там нам ще несуть..
  • Леся красотка
  • Ой какой красавчик за тем столиком)
  • Маловато будет!
  • Леся молодчинка,всегда поднимаешь настроение, ПОЗИТИВЧИК!!!
  • Леся, Позитивный человечек
  • Той погляд коли не знаєш тобі китаєць моргає, чи то так на тебе дивиться
  • Гольфик Вам посуе

Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае. Она продемонстрировала фанатам фото в окружении экзотических блюд.

Дзао-шанхао: Леся Никитюк озадачила открыткой из Китая "Только для девушек": Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае
Новости Украины Леся Никитюкведущая
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