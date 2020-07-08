Была оторви башка: жена Павлика сделала признание о себе, отношениях с мужем и детях

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репяхова рассказала, как встреча с будущим мужем изменила ее жизнь

Жена Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова тайно встречалась с артистом почти пять лет, пока их роман не стал достоянием общественности. В конце мая пара распислась официально, но и эту новость сообщила не сразу, а вот пышную церемонию пришлось перенести из-за карантина. Впрочем, это никак не повлияло на отношения между ними. Екатерина рассказала о том, как ласково называет мужа, сделала заявление о семейном бюджете и о том, как знакомство с артистом изменило ее жизнь.

Девушка была поклонницей артиста еще с детства, а в ее альбоме имеются детские фото с кумиром. Она признается, что знала все песни наизусть, расставалась и встречлась с парнями под композиции любимого артиста.

"Если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду излучать уравновешенность, я бы не поверила. В юности я была оторви башка, пока не встретила Виктора Павлика", - признается жена артиста.

Скриншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Супруги живут в арендованной квартире. "Бюджет по принципу: то, что зарабатываю я – мое, то, что Виктор Павлик – наше", - отмечет Екатерина.

Скриншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Девушке нравиться называть мужа по имени отчеству, особенно на работе ей кажется это более уместным. А вот дома пара позволяет себе нежности.

"В жизни я его называю: малыш, любовь, любимый, зая. А он меня: Любавушка, Любка, малышочек, зая тоже. И только в соцсетях, на концертных площадках, при чужих людях – Виктор Франкович.Не Витя", - рассказывает жена певца.

Скриншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Девушка отмечает, что самый популярный вопрос о их паре касается пополнения в семье. Она признается, что супруги планируют детей.

Скриншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее молодая жена Виктора Павлика рассказала о ситуации с финансами в семье и общем быте с артистом.