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Относится по-особому: Вика из Холостяк-10 рассекретила, кому пророчила победу в проекте

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 09:56
Относится по-особому: Вика из Холостяк-10 рассекретила, кому пророчила победу в проекте
Вика из Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Девушка рассказала, кого видела победительницей шоу

Виктория из Холостяк-10 покинула проект в шаге от финала, уступив право борьбы из сердце Макса Михайлюка Даше и Дане. Девушка держалась до последнего и расплакалась лишь тогда, когда завидный жених захлопнул за ней дверь авто. Страсти отбушевали, и теперь экс-"холостячка" смогла беспристрастно ответить на вопросы поклонников, а ее блиц-интервью появилось на страничке проекта в Instagram.

Виктория выбрала самые популярные вопросы поклонников шоу и рассказала о том,кого видела победительницей.Так, девушка призналась, что пришла на проект для того, чтобы кардинально изменить жизнь.

Экс-"холостячка" вспоминала о самом волнительном моменте знакомства с семьей и близкими Макса в Одессе. Родственникам девушка понравилась и ей было легко с ними общаться, а вот друг "холостяка" устроил ей настоящий допрос с пристрастием. "Мне понравилась семья Макса, но дискомфортно было с Ярославом. Чувствовалось недоверие", - вспоминает Вика.

Относится по-особому: Вика из Холостяк-10 рассекретила, кому пророчила победу в проекте

Вика из Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Там же, в Одессе – родном городе "холостяка", он подарил девушке браслет с самолетиком, который та носила, не снимая. Но, уже вернувшись домой, девушка во время уборки случайно зацепилась ювелирным украшением за дверную ручку и оно порвалось. Вика усмотрела в этом знак судьбы – пора отпустить прошлое и начать все с чистого листа.

Расставание с Максом далось девушке непросто. "Это был очень сложный период. У меня была легкая депрессия – я закрылась в себе, ограничила общение", - призналась она.

Также Виктория проговорилась, кого видела победительницей шоу. Оказалось, что она пророчила победу Кристине, котрая выбыла в десятом выпуске проекта.

"Мне казалось, что Макс ее выделяет и по-особому относится. Она ходила первая на индивидуальное свидание и Макс звал ее перед Церемониями роз на индивидуальное общение", - аргументировала экс-"холостячка".

Ранее Вика из Холостяк-10 рассказала, какое решение приняла после того, как покинула проект, и что подтолкнуло ее к жажде перемен.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
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