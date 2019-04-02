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"Отношения отца и дочери – особая тема": Слава из НеАнгелов умилила фото мужа с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 15:31
"Отношения отца и дочери – особая тема": Слава из НеАнгелов умилила фото мужа с дочкой
Слава Каминская

Слава на горьком опыте знает, как это - расти без отца рядом

Слава Каминская поделилась с поклонниками очень важными рассуждениями на тему взаимоотношений отца и дочери. При этом Каминская опубликовала трогательное семейное фото, на котором ее муж (пластический хирург Эдгар Каминский) обнимает их дочку Лауру (родилась в декабре 2015 года).

Отметим, что ранее Слава Каминская признавалась, что она росла без отца. Мужчина ушел из семьи, когда Слава была маленькой. Более того, группа НеАнгелы также презентовала в декабре прошлого года проникновенную песню "Папа". Песня-диалог посвящена непростой истории одной из солисток – Славы.

Поэтому певица не понаслышке знает, насколько важно, чтобы рядом с дочерью был отец.

"Отношения отца и дочери – особая тема в психологии человеческих взаимоотношений. Учитывая, что все проблемы родом из детства, а папа – первый мужчина, которого видит девочка, этот аспект отношений крайне важен для дальнейшей жизни ребенка. От того, насколько теплые и гармоничные сложились отношения между отцом и дочерью, будет зависеть ее мировоззрение во взрослом возрасте, отношения с противоположным полом, самооценка, возможность самореализации", - пишет Слава из НеАнгелов.

Муж Славы Каминской с их дочкой Лаурой

Муж Славы Каминской с их дочкой Лаурой (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская с детьми

Слава Каминская с детьми: Лаурой и Леоном (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы под ее важной мыслью:

  • "Это правда очень важно!"
  • "Это точно!"
  • "Золотые слова! Прекрасное фото"
  • "Мой папа - самый лучший мужчина в мире! Спасибо за пост"
  • "Это правда на все 100%"
  • "Насколько же верные слова!"
  • "Согласна полностью!"
  • "Мне вот не повезло с отцом(("

Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом. Также стало известно, что пара улетела на отдых в США.

Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.

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