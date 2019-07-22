На отдых всей семьей! Виктория и Дэвид Бекхэм отправились с детьми в Майами

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

Бекхэмы устроили семейный отдых

Виктория и Дэвид Бэкхем, которые недавно устроили себе романтический тур по Франции в честь 20-летия со дня свадьбы, теперь решили отдохнуть всей семьей. Они взяли 16-летнего Ромео, 14-летнего Круза и малышку Харпер, которой в июле исполнилось 8, и улетели в Майами. Судя по многочисленным фото и видео на страницах звезд и их детей, они проводят время просто восхитительно. К слову, 20-летний Бруклин с ними не поехал.

Дэвид Бекхэм с детьми в аквапарке (фото: instagram.com/davidbeckham)

Парень, который уже всерьез увлекся фотографией, сейчас активно занимается своими творческими проектами. Несмотря на то что недавно в сети обсуждали его весьма посредственные данные в съемках и отсутствие профессионализма, количество его работ радует.

Бруклин уже всерьез увлекся творчеством (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Так, недавно Бруклин взялся за съемки клипа для английской инди-рок-группы JAWS. По словам старшого сына Бекхэмов, как только он услышал песню, с первых нот влюбился в нее и сам предложил ребятам свои идеи и режиссерские услуги. В будущем он собирается всерьез заняться созданием роликов для групп.

Дэвид и его дети в Майами (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

А тем временем остальные члены знаменитой семьи вовсю наслаждаются солнцем и океаном. Прогулки на яхтах сменились походом в аквапарк и многочисленными водными аттракционами, посещением ресторанов и даже рыбалкой. Веселье и задор, царившие там, буквально всколыхнули Instagram. Дэвид, Виктория, Ромео и Круз засыпали сеть забавными постами.

Дэвид и Круз (фото: instagram.com/davidbeckham)

"Так весело с детьми в Tidal Cove... МАЙАМИ бэйби", – написал глава семейства, опубликовав целую серию кадров, где спускается с горки с Харпер, Ромео и Крузом. Виктория написала: "Семейные выходные в Майами".

Бекхэмы всей семьей (фото: instagram.com/davidbeckham)

К слову, обычно семейные торжества не пропускает никто. Дружной компанией они отметили и день 44 день рождения Дэвида, и 45-летие Виктории, и уже упомянутый 8-й день рождения Харпер. Так что звание самой крепкой и дружной семьи в шоу-бизнесе по-прежнему остается за ними!