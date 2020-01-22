ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в Египте

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2020 - 16:41
Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в Египте
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица провела утро лежа в гамаке у бассейна

Певица Джамала, которая впервые полетела в путешествие с малышом намекнула, что отпуск не проходит так расслаблено, как хотелось бы.
Не смотря на то, что вместе с супругом Бекиром Сулеймановым, знаменитость выбрала очень удобный для отдыха с детьми курорт на побережье Красного моря в Египте, все же отдых получается не таким, как задумывалось. Певице приходиться постоянно следить за сыном Эмир-Рахманом, который не отходит от звездной мамы ни на минуточку, и постоянно показывал свою любознательность.

Кроме того, Джамале, вероятно хочется запечатлеть как можно больше эмоций маленького путешественника, поэтому она практически не выпускает смартфона из рук, снимая фото и видео с малышом. В итоге знаменитость намекнула под одним из своих постов в Instagram на накопившуюся усталость.

Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в ЕгиптеФото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Она опубликовала серию утренних фото, на которых позировала в гамаке у бассейна и лаконично пожелав всем доброго утра, сопроводила подпись неоднозначным хэштегом - #отдыхвтроемразвеэтовозможно.

Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в ЕгиптеФото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчицы тут же уловили нотку усталости вокалистки и, пожелав ей хорошего отдыха, поделились своими размышлениями на тему совместного отдыха с детьми:

  • Тебе очень идет естественность. Неуложенные волосы ,без мейка, ты такая легкая и женственная. Очень нравится. Хорошего отдыха
  • Ох ) я летом полетела с тремя детьми на отдых ))) так вот, отдохнула я когда после отпуска пошла в офис и заварила себе кофе и подумалось мне тогда! В каком это я была помутнении разума, что поехала с детьми отдыхать!!!
  • Краса! Обожнюю Шарм. На коралових рифах вже ниряли, рибками любувались?))
  • Там тепленько!
  • Шикарная

Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в ЕгиптеФото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит отметить, что семейные фотосеты у знаменитости получаются невероятно атмосферными. Так рождественские фото супругов с ребенком очаровали поклонников своим теплом и уютом.

Нежная и таинственная: Джамала в прозрачной блузке заворожила чувственными фото Это счастье: Джамала рассекретила, как называет ее маленький сыночек
Новости Украины Джамалапутешествие
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь