Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в Египте

Певица провела утро лежа в гамаке у бассейна
Певица Джамала, которая впервые полетела в путешествие с малышом намекнула, что отпуск не проходит так расслаблено, как хотелось бы.
Не смотря на то, что вместе с супругом Бекиром Сулеймановым, знаменитость выбрала очень удобный для отдыха с детьми курорт на побережье Красного моря в Египте, все же отдых получается не таким, как задумывалось. Певице приходиться постоянно следить за сыном Эмир-Рахманом, который не отходит от звездной мамы ни на минуточку, и постоянно показывал свою любознательность.
Кроме того, Джамале, вероятно хочется запечатлеть как можно больше эмоций маленького путешественника, поэтому она практически не выпускает смартфона из рук, снимая фото и видео с малышом. В итоге знаменитость намекнула под одним из своих постов в Instagram на накопившуюся усталость.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Она опубликовала серию утренних фото, на которых позировала в гамаке у бассейна и лаконично пожелав всем доброго утра, сопроводила подпись неоднозначным хэштегом - #отдыхвтроемразвеэтовозможно.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчицы тут же уловили нотку усталости вокалистки и, пожелав ей хорошего отдыха, поделились своими размышлениями на тему совместного отдыха с детьми:
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Стоит отметить, что семейные фотосеты у знаменитости получаются невероятно атмосферными. Так рождественские фото супругов с ребенком очаровали поклонников своим теплом и уютом.