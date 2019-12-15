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"Беременна?" Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 20:59
"Беременна?" Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда сообщила, что вернулась из путешествия в Восточную Азию

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в течение недели выкладывала яркие фото из Китая, вернулась в Украину. В ее Instagram можно было прочесть смешные истории о местных "наркотиках", традициях, одежде и многом другом.

В честь возвращения экс-ведущая шоу "Орел и Решка" решила поделиться соблазнительным двусмысленным кадром. На нем Леся изображена в спальне. 32-летняя звезда стоит на коленках на кровати. На ней надета шелковая мини-юбка кремового цвета и белый топ необычного кроя.

"И, как говорят: "Отдохнула? А теперь работай, бич!" - подписала снимок Леся Никитюк.

&quot;Беременна?&quot; Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однако поклонники Никитюк обратили внимание на то, как знаменитость прикрывает живот.

  • Эх, Леся-Леся...
  • Беременна?
  • Какой месяц?
  • Ого, ты беременна?
  • Сколько?

&quot;Беременна?&quot; Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

&quot;Беременна?&quot; Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

&quot;Беременна?&quot; Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

&quot;Беременна?&quot; Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Леся Никитюк умеет плодотворно работать и хорошо отдыхать, а иногда совмещает первое и второе. При любой возможности Леди Ле также "сбегает" из Киева – пусть ненадолго, зато успевает отдохнуть и успевает перезагрузиться. Напомним, ранее Леся Никитюк озадачила открыткой из Китая.

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Новости Украины Леся Никитюк
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