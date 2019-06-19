"Отдельный вид искусства": Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В таком образе Дорофеева появилась в новом клипе "VISLOVO"

Надя Дорофеева буквально вскружила головы поклонников новым эффектным фото, опубликованным на своей instagram-страничке. Украинская певица позирует в откровенном боди с черно-белым анималистичным принтом. Однако примечателен мейкап с акцентом на глаза и чувственные губы, а также непосредственно томный взгляд певицы.

В такой вот способ Дорофеева решила в очередной раз напомнить поклонникам о долгожданной премьере нового клипа группы "Время и Стекло" на песню "VISLOVO" ("Вислово"). Премьера клипа состоялась 17 июня.

Именно в таком образе, как показано на фото, Дорофеева и появилась в клипе. Образ довершают также черные спортивные штаны.

"А ты уже видел клип "VISLOVO" - подписала кокетливое фото Дорофеева.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тем временем всего за пару дней новая видеоработа "Время и Стекло" собрала уже больше 570 тыс. просмотров. И их количество постоянно растет.

Клип, как обычно, сделан по принципу "зацикленности". Здесь много необычных и местами нелогичных сюжетных моментов, которые следуют один за другим. А динамичная смена картинки не дает зрителю заскучать.

Время и Стекло – VISLOVO

Подписички же Нади поспешили оставить свои отзывы под ее новым "горячим" фото:

"Ты отдельный вид искусства"

"Крутая девушка, крутая песня, крутая группа - что может быть лучше?"

"Ааааа, какая офигенная!"

"Невозможно оторвать глаза от этой фотографии, богиня красоты"

"Вы разорвали всех этим клипом! И надеюсь концерт VISLOVO порвет весь мир!"

"Клип невероятный, очень понравился!"

"Ааа, божежееее, смерти моей хочешь?"

"Какая солнышко!"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик. Певица непринужденно держалась перед камерой.

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Она позировала на небольшой моторной лодке посреди водоема.