"Отдельный вид искусства": Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом

В таком образе Дорофеева появилась в новом клипе "VISLOVO"
Надя Дорофеева буквально вскружила головы поклонников новым эффектным фото, опубликованным на своей instagram-страничке. Украинская певица позирует в откровенном боди с черно-белым анималистичным принтом. Однако примечателен мейкап с акцентом на глаза и чувственные губы, а также непосредственно томный взгляд певицы.
В такой вот способ Дорофеева решила в очередной раз напомнить поклонникам о долгожданной премьере нового клипа группы "Время и Стекло" на песню "VISLOVO" ("Вислово"). Премьера клипа состоялась 17 июня.
Именно в таком образе, как показано на фото, Дорофеева и появилась в клипе. Образ довершают также черные спортивные штаны.
"А ты уже видел клип "VISLOVO" - подписала кокетливое фото Дорофеева.
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Тем временем всего за пару дней новая видеоработа "Время и Стекло" собрала уже больше 570 тыс. просмотров. И их количество постоянно растет.
Клип, как обычно, сделан по принципу "зацикленности". Здесь много необычных и местами нелогичных сюжетных моментов, которые следуют один за другим. А динамичная смена картинки не дает зрителю заскучать.
Время и Стекло – VISLOVO
Подписички же Нади поспешили оставить свои отзывы под ее новым "горячим" фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик. Певица непринужденно держалась перед камерой.
Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Она позировала на небольшой моторной лодке посреди водоема.