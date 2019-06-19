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"Отдельный вид искусства": Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2019 - 15:27
"Отдельный вид искусства": Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В таком образе Дорофеева появилась в новом клипе "VISLOVO"

Надя Дорофеева буквально вскружила головы поклонников новым эффектным фото, опубликованным на своей instagram-страничке. Украинская певица позирует в откровенном боди с черно-белым анималистичным принтом. Однако примечателен мейкап с акцентом на глаза и чувственные губы, а также непосредственно томный взгляд певицы.

В такой вот способ Дорофеева решила в очередной раз напомнить поклонникам о долгожданной премьере нового клипа группы "Время и Стекло" на песню "VISLOVO" ("Вислово"). Премьера клипа состоялась 17 июня.

Именно в таком образе, как показано на фото, Дорофеева и появилась в клипе. Образ довершают также черные спортивные штаны.

"А ты уже видел клип "VISLOVO" - подписала кокетливое фото Дорофеева.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тем временем всего за пару дней новая видеоработа "Время и Стекло" собрала уже больше 570 тыс. просмотров. И их количество постоянно растет.

Клип, как обычно, сделан по принципу "зацикленности". Здесь много необычных и местами нелогичных сюжетных моментов, которые следуют один за другим. А динамичная смена картинки не дает зрителю заскучать.

Время и Стекло – VISLOVO

Подписички же Нади поспешили оставить свои отзывы под ее новым "горячим" фото:

  • "Ты отдельный вид искусства"
  • "Крутая девушка, крутая песня, крутая группа - что может быть лучше?"
  • "Ааааа, какая офигенная!"
  • "Невозможно оторвать глаза от этой фотографии, богиня красоты"
  • "Вы разорвали всех этим клипом! И надеюсь концерт VISLOVO порвет весь мир!"
  • "Клип невероятный, очень понравился!"
  • "Ааа, божежееее, смерти моей хочешь?"
  • "Какая солнышко!"

&quot;Отдельный вид искусства&quot;: Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева покорила стрит-стайл образом в стиле спорт-шик. Певица непринужденно держалась перед камерой. 

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Она позировала на небольшой моторной лодке посреди водоема.

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