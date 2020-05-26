Не осуждайте Макса: Дана из Холостяк-10 эмоционально обратилась к поклонникам

Дана из Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дана и Даша прокомментировали свое участие в проекте

22 мая на СТБ состоялся финал романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк сделал решающий выбор и вручил кольцо Даше. Обе финалистки в этот день выглядели шикарно, хоть и очень по-разному. Предлагаем посмотреть фотосессии девушек перед Церемонией вручения кольца, а также прочесть их откровения об участии в реалити.

Дана

В финале девушка появилась в эффектном красном платье с открытой спиной, которое подчеркивало ее эмоциональную натуру и модельные параметры. Волосы финалистки были собраны, а аксессуаром послужили эффектные массивные серьги в тон наряду.

«Уже прошло больше 3-х месяцев. Просмотрев финал, честно признаюсь: не смогла не прослезиться. Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк», за все те эмоции, которые я получила, за мурашки от влюбленности, за вдохновение и.. за Макса. Это были одни из самых ярких 2,5 месяца в моей жизни. Это такой период, который останется в сердце и воспоминаниях навсегда. Как поет Валерий Меладзе: «...было все отчаянно красиво...». Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста. Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах. Спасибо всем за ваши искренние пожелания. Я обещаю вас не разочаровать и продолжать вдохновлять. Впереди - все только самое лучшее. Я в этом уверена и верю в это благодаря вашим словам. P.S. Не пропустите пост-шоу в следующую пятницу. Там будет больше откровений о моей жизни после проекта. Обещаю удивить», – написала в социальной сети Дана.

Даша

Образ Даши кардинально отличался от образа Даны – победительница реалити появилась перед Максом в белом кружевном платье с летящими рукавами, которое было ей очень к лицу. Волосы Даши украшали жемчужинки. Несмотря на романтичность образа, в социальной сети девушка подчеркнула одно из своих важных и сильных качеств: «Счастье сопутствует смелым!».

«Как по мне, проект «Холостяк» всегда был и остается самым красивым проектом на украинском ТВ. Я начала его смотреть со второго сезона и в каждом видела красивых девочек и красивого мальчика, которые пытаются построить отношения. Я не эстет, но мне приятно наблюдать за чем-то красивым. И вот именно в этом заслуга людей̆, которые делают все, чтобы эта так называемая «картинка» состоялась! Я хочу сказать огромнейшее спасибо всей команде, всем, кто был рядом с самой Первой вечеринки. Вы даже не представляете, какое большое количество людей работало над тем, чтобы состоялся наш хэппи-энд. И последнее. Есть герои проекта, участницы, сам Холостяк, но душа его – это безусловно команда! Эти люди сделали историю. Спасибо вам за пережитые эмоции, которые разделяли вместе с нами», – поблагодарила команду реалити Даша.

Напомним, ранее Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как делает тело рельефным.

Как сложились судьбы участниц и главного героя после проекта – узнайте уже в эту пятницу, 29 мая в 19:00, в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» на СТБ!

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Автор: Юля Петрова