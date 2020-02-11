Остаться в истории: кудрявая Джамала похвасталась новой наградой

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певицу отметили за особый вклад в украинскую музыку

Джамала после небольшого отдыха в Египте с мужем и сыночком, который выдался весьма непростым, ведь в этот раз они поехали только втроем, уже снова активно приступила к работе. Певица недавно оригинальным образом анонсировала выход новой песни и клипа в коллаборации с рэпершей alyona alyona, а заодно и сверкнула упругим прессом в спортивном аутфите. А на днях звезда получила новую награду, о чем рассказала поклонникам в Instagram.

Джамала опубликовала снимок со статуэткой - ее песня "1944", с которой она победила на Евровидении, попала в список "20 знаковых песен за 20 лет". На фото артистка запечатлена в черном пиджаке мужского кроя и с интересной прической - она завила свои прямые волосы в милые кудряшки.

В подписи исполнительница поблагодарила за оказанные ей доверие и честь.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Дякую за нагороду @yunaawards “20 знакових пісень за 20 років”. Мені здається, що обрати лише 20 пісень за 20 років — це неймовірно складно. За цей період було створено надзвичайно багато важливих пісень, які люблять люди. Те, що саме 1944 потрапила у цей список, для мене дуже важливо. Звичайно, хотіла б, щоб туди потрапили і «Заплуталась», і «Шлях додому», і «Чому квіти мають очі», і... можливо, всі.

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1944 - завжди була і буде особливою для мене. Вдячна всім, хто розумів і підтримував! Вдячна і тим, хто не розумів. Ви спонукали мене співати ще краще і гучніше! Дякую YUNA за цю честь і довіру. Буду намагатися писати пісні, які б залишилися в історії української музики", - поделилась эмоциями Джамала.

Поклонники тут же засыпали любимую певицу душевными поздравлениями в комментариях.

Поздравляем Джа, обнимаю

Песня очень крута, это молитва, сила, но впереди будет ещё много потрясающих композиций !

1944 навеки записана в историю украинской музыки, не думаю что будут ещё подобные песни когда-либо

Как вам идут волны эти

Молодчина. Лупайте сю скалу!

Авжеж більше і всі неймовірно цікаві. Вітаю.

Вітаю ! Пісня яка дійсно , знакова для всіх українців! Надіюся , що таких пісень буде ще не один десяток!

Поздравляю! Вполне заслуженно!

Красавица

Очень очаровательная Джамала. Классная королева

Вітаю!!!! Ви того варті!!

Вітаю , Джа. Усі Ваші пісні назавжди залишаться в історії української музики , а головне - в серцях людей !

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее стильная Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни.