Остаться в истории: кудрявая Джамала похвасталась новой наградой

Певицу отметили за особый вклад в украинскую музыку
Джамала после небольшого отдыха в Египте с мужем и сыночком, который выдался весьма непростым, ведь в этот раз они поехали только втроем, уже снова активно приступила к работе. Певица недавно оригинальным образом анонсировала выход новой песни и клипа в коллаборации с рэпершей alyona alyona, а заодно и сверкнула упругим прессом в спортивном аутфите. А на днях звезда получила новую награду, о чем рассказала поклонникам в Instagram.
Джамала опубликовала снимок со статуэткой - ее песня "1944", с которой она победила на Евровидении, попала в список "20 знаковых песен за 20 лет". На фото артистка запечатлена в черном пиджаке мужского кроя и с интересной прической - она завила свои прямые волосы в милые кудряшки.
В подписи исполнительница поблагодарила за оказанные ей доверие и честь.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Дякую за нагороду @yunaawards “20 знакових пісень за 20 років”. Мені здається, що обрати лише 20 пісень за 20 років — це неймовірно складно. За цей період було створено надзвичайно багато важливих пісень, які люблять люди. Те, що саме 1944 потрапила у цей список, для мене дуже важливо. Звичайно, хотіла б, щоб туди потрапили і «Заплуталась», і «Шлях додому», і «Чому квіти мають очі», і... можливо, всі.
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1944 - завжди була і буде особливою для мене. Вдячна всім, хто розумів і підтримував! Вдячна і тим, хто не розумів. Ви спонукали мене співати ще краще і гучніше! Дякую YUNA за цю честь і довіру. Буду намагатися писати пісні, які б залишилися в історії української музики", - поделилась эмоциями Джамала.
Поклонники тут же засыпали любимую певицу душевными поздравлениями в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее стильная Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни.