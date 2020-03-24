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"Остановишься – начнешь стареть": Александр Педан празднует день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 12:28
"Остановишься – начнешь стареть": Александр Педан празднует день рождения
Александр Педан (фото: Новый канал)

Ведущему Нового канала исполнилось 38 лет

Одним из тех, кто будет праздновать свой день рождения на карантине, стал Александр Педан. Ведущему реалити «Эксы» сегодня исполнилось 38 лет. Кроме телевизионной карьеры, несколько лет назад Александр начал заниматься также реформой школьной физкультуры и основал Спортивное движение JuniorZ. А еще он успешный YouTube-блогер и дважды счастливый отец.

– Даже не верится! – делится Александр Педан. – Мне хоть еще и не 50, чтобы подводить итоги, но кое-что можно отметить. За последние годы я многое изменил в своей жизни. Если раньше зависел от телекарьеры и корпоративной деятельности, то последние годы меня подтолкнули, чтобы быть блогером. Несмотря на то, что считал себя староватым для этого, у меня получилось! Я с удовольствием работаю в Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. За последний год понял, что не надо бояться меняться, делать что-то новое. Если ты остановишься, как раз в этот момент начнешь стареть. Сейчас чувствую себя значительно лучше, чем прежде.

&quot;Остановишься – начнешь стареть&quot;: Александр Педан празднует день рождения

&quot;Остановишься – начнешь стареть&quot;: Александр Педан празднует день рождения

Праздновать свой тридцать восьмой день рождения Александр Педан будет дома, с женой и детьми. И это для него, скорее, подарок.

– Меня не пугает, что я сижу дома и провожу время в четырех стенах, – признается ведущий Нового канала. – Наоборот, рад быть вместе с семьей. Ищу позитив во всем, и вам этого желаю. А также сосредоточиться на том, что дальше все будет намного лучше!

А пока встречаться и, тем более, обниматься нельзя, передаем воздушные поцелуи. С днем рождения, наш Саша Педан!

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