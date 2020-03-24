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"Зупинишся – почнеш старіти": Олександр Педан святкує день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 12:28
"Зупинишся – почнеш старіти": Олександр Педан святкує день народження
Олександр Педан (фото: Новий канал)

Ведучому Нового каналу виповнилося 38 років

Одним із тих, хто святкуватиме свій день народження на карантині, став Олександр Педан. Ведучому реаліті «Екси» сьогодні виповнилося 38 років. Окрім телевізійної кар'єри, кілька років тому Олександр почав займатися також реформою шкільної фізкультури і заснував Спортивний рух JuniorZ. А ще він успішний YouTube-блогер і двічі щасливий батько.

– Аж не віриться! – ділиться Олександр Педан. – Мені хоч ще й не 50, щоб підбивати підсумки, але дещо можна зазначити. За останні роки я багато змінив у своєму житті. Якщо раніше залежав від телекар'єри і корпоративної діяльності, то останні роки мене підштовхнули, щоб бути блогером. Попри те, що вважав себе старим для цього, в мене вийшло! Я із задоволенням працюю в Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. За останній рік зрозумів, що не треба боятися змінюватися, робити щось нове. Якщо ти зупинишся, якраз в цей момент почнеш старіти. Зараз почуваюся значно краще, ніж колись.

&quot;Зупинишся – почнеш старіти&quot;: Олександр Педан святкує день народження

&quot;Зупинишся – почнеш старіти&quot;: Олександр Педан святкує день народження

Святкувати свій 38-ий день народження Олександр Педан буде вдома, з дружиною та дітьми. Та це для нього, швидше, подарунок.

– Мене не лякає, що я сиджу вдома і проводжу час у чотирьох стінах, – зізнається ведучий Нового каналу. – Навпаки, тішуся бути разом із сім'єю. Шукаю позитив у всьому, і вам цього бажаю. А також зосередитися на тому, що далі все буде значно краще!

А поки що зустрічатися і, тим більше, обійматися не можна, передаємо повітряні поцілунки. З днем народження, наш Сашко Педан!

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