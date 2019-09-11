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"Останется на всю жизнь": Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 12:56
"Останется на всю жизнь": Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица сводит с ума фигурой среди райских красот на Мальдивах

Виктория Смеюха (настоящее имя – Екатерина Смеюха) из дуэта НеАнгелы наслаждается беззаботным отдыхом на экзотических Мальдивах. Каждый день она демонстирует соблазнительный пляжный образ в новом купальнике и будоражит поклонников волнующими изгибами строного тела. Певица охотно делится впечатлениями от отдыха на курорте и буквально забрасывает сеть красочными снимками. Так, на новой серии фото артистка показала очередной пляжный лук и рассказала о необычной встрече.

Вика позировала на фоне экзотических живописных пейзажей и бирюзовых безкрайних океанских просторов. На девушке – яркий цветастый лиф от купальника и трендовые плавки с высокой талией и разрезами по бокам. Отдельное внимание – на фигуру Вики. Стройные формы, стальной прресс, тонкая талия и длинные ножки из раза в раз сводят с ума ее поклонников.

Под одним из снимков артиска написала, что ждет яхту. На другом - позирует на судне и делится первыми впечатлениями: "Позади меня находится заколдованное место, которое манит меня каждый день".

&quot;Останется на всю жизнь&quot;: Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием

&quot;Останется на всю жизнь&quot;: Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сегодня день, который уж точно останется у меня в памяти на всю жизнь. Я сегодня увидела необычного обитатель морских глубин, который имел тело ската, а лицо дельфина. Кто из Вас видел что- то подобное?" - поинтересовалась удивленная звезда.

&quot;Останется на всю жизнь&quot;: Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники пришли восторг от ярких фотооткрыток с обворожительной Викой в главной роли.

  • Шикарная
  • Сексуальная, обворожительная, милая, красивая!
  • Классные фотки
  • Вот так надо отдыхать
  • Какая же Вы красивая! С ума сойти
  • Уже мулатка
  • Фотки, как открытки все
  • Катюша, ты супер!
  • Катюша, у тебя божественная талия!

Скриншот комментариев

Напомним, что Вика из НеАнгелов позабавила сеть зрелищной фотосессией с единорогом.

"Идеальная фигура": Вика из НеАнгелов засыпала сеть горячими фото с отдыха на Мальдивах Вот это талия! Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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