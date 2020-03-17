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Остается просто любить: беременная Джамала растрогала сеть домашним кадром с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.03.2020 - 15:32
Остается просто любить: беременная Джамала растрогала сеть домашним кадром с мужем и сыном
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица обратилась к поклонникам с трогательной речью

Беременная Джамала, невзирая на интересное положение, сохраняет активность и совсем недавно вернулась из поездки в Нидерданды, но причину визита держит в секрете. С объявлением в Украине карантина в связи с коронавирусной инфекцией, артистка решила не рисковать и оставаться дома, к чему призвала и своих поклонников. Она показала в Instagram, как проводит время и кто составляет ей компанию.

Звезда опубликовала милое фото с мужем Бекиром Сулеймановым и маленьким сыночком Эмир-Рахманом, к семье присоеденилась и домашняя любимица – забавный померанский шпиц.

"В будь-якій складній ситуації, а зараз саме така ситуація в цілому світі, залишається просто любити, просто бути з сім‘єю. Піклуватись одне про одне та бути людьми! Сьогодні немає "чужих" та "це ж дуже далеко, нас це не торкнеться" і т.п. Залишайтеся вдома!" - призвала звезда.

Остается просто любить: беременная Джамала растрогала сеть домашним кадром с мужем и сыном

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Єдиний зрозумілий вихід зараз — це карантин. Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше — залишатися здоровими та живими! Пам’ятайте про це. Можливо, цей час вдома дарований нам, щоб зробити те, на що постійно не вистачало часу? І дуже прошу, давайте з повагою та вдячністю ставитись до всіх, хто буде працювати, та до всіх, хто залишається вдома", - написала певица.

Поклонники Джамала не смогли сдержаться при виде на счастливую семью и согласились с мнением артистки.

  • Гарнюсіки
  • Красивые
  • Який милий синочок
  • Який песик
  • Дуже славна родина... Особливо дитинка і цуценятко. Будьте щасливі!
  • Обожнюю! Милі
  • Маленькое счастливое чудо между мамой и папой!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала поделилась собственными способами профилактики коронавируса.

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