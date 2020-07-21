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Особая вода: Леся Никитюк раскрыла главный секрет красивой кожи

Вторник 21 июля 2020 14:56
Особая вода: Леся Никитюк раскрыла главный секрет красивой кожи
Леся Никитюк (фтото: lesia_nikituk)

Леся Никитюк похвасталась шикарным отдыхом на украинском оздоровительном курорте

Телеведущая и популярный блогер Instagram Леся Никитюк показала, как и где отдыхает этим летом. Так как большинство ее любимых курортов пока закрыты, девушка решила изведать самые неожиданные и полезные украинские места для отдыха и оздоровления. Знаменитость отправилась за здоровьем тела и кожи в Солотвино. Там же она и рассказала об одном из главных преимуществ соляных бассейнов – нежная молодая кожа.

Украинская телеведущая решила поделиться с поклонниками секретами здорового и ухоженного внешнего вида. Одна из причин, по которой у Леси Никитюк сияющая кожа лица – соляной бассейн. Блогер посоветовала своим поклонникам также насладиться всеми преимуществами соляного бассейна.

О прелестях отдыха в Украине знаменитость рассказала в своих историях в Instagram.

"Ребятки, никогда не думала, что в Солотвино настолько круто. Тут очень много курортов, соляные озера и соляные бассейны. Мы сейчас возле соляного бассейна. Посмотрите какая вода. Девочки, я целый день плаваю в бассейне соляном и кожа после этой воды просто фантастическая, как у 5-летнего ребенка. Я хочу тут жить!" – призналась знаменитость.

Леся Никитюк в Instagram раскрыла главный секрет красивой кожи (скриншоты: lesia_nikituk)

Также Никитюк пошутила, что в соляных бассейнах сложно утопиться из-за того, что вода выталкивает тело на поверхность.

Напомним, что ранее Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле.

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