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В ошейнике и боди: дерзкая Регина Тодоренко соблазнила жарким фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2019 - 15:09
В ошейнике и боди: дерзкая Регина Тодоренко соблазнила жарким фотосетом
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа

Регина Тодоренко меньше, чем через полгода после родов устроила смелую фотосессию в купальниках во время путешествия в Дубае. Молодая мама не стесняется показывать свою фигуру после появления на свет малыша, тем более, что она быстро пришла в форму, и теперь может легко позволить себе откровенные фотосеты, что звезда и сделала, показав результаты своих усилий на странице в Instagram.

Телеведущая предстала перед поклонниками в совершенно неожиданном образе – роковой женщины-вамп! Она позировала перед камерой в черном боди и кожаной куртке-косухе, а в качестве эффектного аксессуара у нее на шее – массивный ошейник.

"Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа. Совсем скоро покажем вам результат", - заинтриговала она.

Поклонники пришли в полный восторг, увидев совершенно иную, не привычную для них Регину, и поспешили осыпать ее комплиментами, отмечая каждую деталь – от идеальной фигуры, до смелости образа.

"Супер! Регина, ты умничка!", "Самая лучшая, самая красивая Региночка", "Региночка как всегда неотразима", "Красавица!", "Как и всегда Огонь!", "Шикарная", "Круто!", "Какая красивая. Фигура просто шикарна. И вообще, вот он огромный плюс грудного вскармливания – декольте", "Очень здорово!", "Классная и крутая", - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко восхитила фото в купальнике, похваставшись роскошной зоной декольте.

Ранее Регина Тодоренко озадачила сеть признанием мужу Владу Топалову. Она отметила, что любит и ненавидит его одновременно, чем спровоцировала слухи о разводе.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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