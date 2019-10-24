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Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма "Семейка Аддамс"

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.10.2019 - 16:44
Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма "Семейка Аддамс"
Гости премьеры "Семейки Аддамсов" (фото: Оскар)

В сети кинотеатров Оскар показ "Семейки Аддамсов" стартует с 24 октября

23 октября в кинотеатре "Оскар" (Гулливер) состоялась большая галапремьера "Семейка Аддамс".

Первыми анимацию посмотрели Людмила Барбир, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Ирина Костюк, Алена Киперман, Алена Лавренюк, Полина Неня, Ирина Кудашова, Анна Тринчер Jerry Heil, Дядя Жора с семьей, Constantine, Злата Митчелл, Алексей Душка, Сергей Лященко, Ирина Заря, Михаил Кукуюк, Геннадий Попенко, Александра Новикова, Екатерина Кистень и многие другие гости.

Семейка Аддамс: о фильме

Семейка Аддамс

Лишь на первый взгляд они чудаки. Но это же вполне естественно – маме носить только черное, а детям изо дня в день играть на кладбище. Привычный для этой семейки ритм жизни нарушает вмешательство в их дела некой Марго Нидлер. Это телеведущая местного реалити-шоу. Она стремится построить свою идеальную вселенную, в которой Адамсам не будет места.

Мультфильм "Семейка Аддамс" – новый эпизод из жизни семьи, которая живет в атмосфере вечного Хэллоуина. Впервые эти герои появились на страницах газеты The New Yorker в 1938 году. Специфическую семью придумал Чарльз Аддамс и дал ей свою фамилию. Комические эпизоды из жизни персонажей регулярно печатались на страницах до самой смерти автора в 1988 году. Герои неоднократно появлялись на экранах. Данный проект – их 19-е появление. На этот раз режиссировать проект взялись Грег Тирнан и Конрад Вернон. В оригинальной озвучке на английском языке члены семьи говорят голосами Шарлиз Терон, Хлои Грейс Морец, Оскара Айзека и других.

Звездные гости премьеры

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Людмила Барбир

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Катя Осадчая

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Юрий Горбунов

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Богдан Юсипчук

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Sonya Kay

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Олимпия Вайтмусташ

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Ирина Костюк с семьей

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Анна Тринчер

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Jerry Heil

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Злата Митчелл

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Людмила Барбир и Алексей Душка

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Сергей Лещенко с семьей

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Михаил Кукуюк

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Геннадий Попенко

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Александра Новикова

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Екатерина Кистень

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Михаил Кукуюк, Наталка Карпа и Людмила Барбир

Осадчая, Горбунов, Барбир и другие звезды галапремьеры мультфильма &quot;Семейка Аддамс&quot;

Дмитрий Жук и Яна Цыбульская

Гости галапремьеры мультфильма "Семейка Алддамс" (фото: Оскар)

Гости галапремьеры мультфильма "Семейка Алддамс" (фото: Оскар)

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