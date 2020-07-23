Орландо Блум посвятил татуировку своему пропавшему псу: набил прямо на сердце (фото, видео)

Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Орландо Блум так любил своего пса, что решил набить татуировку с его именем прямо на груди

Голливудский актер Орландо Блум неделю назад потерял любимого пса - пуделя по кличке Майти. Вместе со своей невестой Кэти Перри он прочесывал окрестности и расспрашивал прохожих, но Майти нигде не было. А позавчера Орландо и Кэти нашли его ошейник.

Оплакав четвероногого друга, Блум немедленно сделал на груди татуировку с его именем. Процессом создания тату, а также переживаниями Орландо поделился в своем Instagram.

"Майти теперь по ту сторону. После семи дней поисков сегодня, на седьмой день (число завершения), мы нашли его ошейник. За эту неделю я плакал больше раз, чем ожидал, но это успокоило меня. Я перевернул каждый камень, прополз все норы, обыскал каждый двор, каждый ручей. С нами были две поисковых собаки", - написал Блум.

Раньше, когда еще шли поиски, Блум описал свое состояние.

"Не припомню ни одного случая в своей жизни, когда я был так разбит. Боль, которую я чувствую в последние дни и бессонные ночи при мысли о том, что мой маленький дружок потерянный и напуганный, а я ничего не могу сделать, чтобы защитить его, - это кошмар наяву", - описал свое состояние актер.

После длительных поисков, которые не обвенчались успехом, актер решил набить татуировку с именем своего питомца.

"Я благодарен моему маленькому Майти за то, что он научил меня: любовь вечна и является истинным смыслом преданности. Я уверен, он смотрел на меня сверху, видел, как я свищу в каждом дворе, как я делаю все возможное. Он был больше, чем просто друг - это была связь душ. Прости. Я люблю тебя. И спасибо тебе. Покойся с миром, мой милый Майти, мой маленький дружок", - написал в микроблоге Орландо и поблагодарил всех, кто помогал ему с поисками.

Напомним, что ранее Орландо Блум извинился перед официанткой, которую уволили за ночь с ним.