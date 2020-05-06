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Органический торт от Меган Маркл: как принц Арчи проведет свой первый день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 10:32
Органический торт от Меган Маркл: как принц Арчи проведет свой первый день рождения
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Именитые родители готовят принцу Арчи приятные сюрпризы

Сегодня, 6 мая, первенец Меган Маркл и принца Гарри отмечает свой первый день рождения. Ровно год назад на свет появился принц Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор - наследник герцогов Сассекских. Как известно, монаршая пара уже успела нажить себе статус “скандальной”. В начале года Меган и Гарри заявили об отречении от обязанностей королевской семьи, что вызвало небывалый резонанс. В начале апреля заявление герцогов Сассекских официально вступило в действие. После чего скандальная пара окончательно попрощавшись со своими влиятельными родственниками, улетела вместе с сыном в США. На данный момент Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи живут в особняке в Малибу (город в Калифорнии). Именно здесь наследнику герцогов Сассекских предстоит встречать день рождения.

Королевский биограф Кэти Николл уже раскрыла британским СМИ подробности предстоящего торжества. Даже во время домашней изоляции влиятельные родители позаботились о том, чтобы организовать для своего сына настоящую сказку.

К примеру, Меган Маркл приготовила для первенца особенный торт из органических продуктов. Супруга принца Гарри сделала его сама, а также с особенным трепетом позаботилась о том, чтобы в десерте не было сахара и каких-либо других вредных подсластителей. Как известно, Меган очень серьезно подходит к вопросу питания своей семьи.

Небольшое празднование состоится во дворе особняка семьи в Малибу - у бассейна.

Также герцоги Сассекские планируют созваниваться по видеосвязи с двоюродными братьями и сестрой принца Арчи - детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Как утверждает королевский биограф Николл, последний раз принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта общались с Арчи несколько месяцев назад! Дети искренне успели соскучиться друг по другу, все же в столь юном возрасте они еще не понимают всех скандалов и интриг внутри семьи.

Королева Великобритании Елизавета II также планирует поздравит младшего правнука через Zoom. Особенно популярное сегодня приложение Ее Величество освоила во время изоляции в Виндзоре и через него же принимала комплименты в день своего 94-летия.

Органический торт от Меган Маркл: как принц Арчи проведет свой первый день рождения

Меган Маркл и принц Гарри с принцем Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напоследок королевский эксперт отметила, что Меган и Гарри не планируют останавливаться на одном ребенке (несмотря на все уверения отца), всерьез подумывают о рождении брата или сестры для Арчи и готовятся осесть в Лос-Анджелесе надолго.

Органический торт от Меган Маркл: как принц Арчи проведет свой первый день рождения

Напомним, что впервые новорожденного правнука Елизаветы II британская и мировая общественность увидела спустя два дня после его появления. Меган Маркл нарушила многолетнюю королевскую традицию и отказалась рожать в частном крыле больницы Святой Марии, в которой ранее на свет появились дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Бывшая актриса отдала предпочтение частному госпиталю Портленд в центре Лондона, стоимость родов в котором начинается от 15 тыс. фунтов стерлингов.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гаррипринц Арчи
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