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Оранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечты

Новина українською →
Турция, Понедельник 05 июля 2021 15:31
Оранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечты Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отправилась на отдых к морю и радует поклонников красочными снимками с курорта. Вместе с 7-летним сыном Александром и подругой звезда наслаждается отпуском в Турции.

Яркие фотографии, в том числе и в купальнике, были опубликованы в Instagram теледивы.

Так, Маша поделилась забавными кадрами из бассейна, в котором она резвилась вместе с кумой Ольгой и сыночком.

"С Лёликом мы дружим больше 20 лет. Она крестная Сани и вообще моё всё (об этом как-нибудь расскажу подробнее). И вот недавно мы с ней обнаружили, что никогда не отдыхали вместе! Ситуация срочно исправлена", - подписала фото артистка.

Оранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечтыОранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечты

Также 42-летняя Ефросинина продемонстрировала подтянутую фигуру в ярком оранжевом купальнике. Она показала, как релаксирует на диванчике на фоне моря в компании "мужчины своей мечты" - любимого сына.

Мальчик прилег головой на колени мамы и выглядит очень довольным. На Саше - оранжевые пляжные шорты и белая бейсболка.

"Дабл дрес с #мужчинамоеймечты", - написала ведущая.

Оранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечтыОранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечты

Кроме того, Маша сделала несколько эффектных фото в длинном оранжевом платье и розовых шлепанцах, которые дополнила шляпой, и рассказала, как встретила в своем отеле Леру Бородину.

Оранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечтыОранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечты

Маша Ефросинина очаровала яркими фото с отдыхом в Турции с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Коротко про Марийку и социализацию: 1. Встретила совершенно неожиданно в отеле Леру @borodina с семьёй …И была невероятно этому счастлива, так как переживаю, что общение с друзьями и знакомыми за последний год свелось к минимуму …2. Леруська показала мне тут зону "Adults only", где НИКОГО!
И почему-то сильно захотелось в ней остаться. Но только чур с тобой @borodina - фото ты делаешь зашибенские", - поделилась Ефросинина.

В комментариях фолловеры восторгаются фигурой и купальником ведущей, а также отмечают, что сыночек заметно подрос.

  • Какие краски
  • Маша, Вы ооооочень хороши, и Ваш мужчина также
  • Маша, вы потрясающие выглядите! Умна, красива, талантлива, харизматична!
  • Офигенный купальник
  • Сашуля так вырос
  • Очень красивое фото
  • У вас дуже крутий купальник.
  • Маша, Ви красотка
  • Якій Саша вже дорослий став
  • Марія, ви дуже красива жінка. Просто неперевершена красуня
  • Дети растут, мама молодеет. Как так?
  • Мамочка роскошная

Напомним, ранее Маша Ефросинина удивила откровенным признанием, что только недавно научилась полноценно отдыхать.

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Маша Ефросинина ведущая
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