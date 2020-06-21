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Опора и стена: Лилия Ребрик растрогала признанием о муже и отце

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2020 - 16:31
Опора и стена: Лилия Ребрик растрогала признанием о муже и отце
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала пример настоящих мужчин

Лилия Ребрик и Андрей Дикий – пример образцовой семьи из шоу-бизнесовой среды. Пара воспитывает двух прекрасных детей – дочек Диану и Полину, знает секрет, как сохранить в отношениях страсть и поддержать душевную близость. Ведуща часто публикует в Instagram счастливые фото девочек и любимого. Теледива порасуждала о выборе мужчины, похожем на отца, показала своего папу и высказалась о муже.

Так, Лилия опубликовала фото Андрея с дочкаами. Он обнял Диану, а маленькая Поина сидит у папы на шее и задорно смеется. На другом снимке ведущая позирует со своим отцом – Иваном Тодорюком.

Опора и стена: Лилия Ребрик растрогала признанием о муже и отце

Андрей Дикий души не чает в дочках Диане и Полине (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Жінка обирає собі чоловіка підсвідомо - аби був схожий на батька. Або... свідомо - щоб НЕ був схожим, все ж різні бувають випадки в житті! Я вдячна долі, адже мені шалено пощастило з обома чоловіками: і з моїм батьком, і з батьком моїх донечок.Ви знаєте, що мій тато завжди був і є прикладом для мене! І яка ж я щаслива жінка, коли бачу, що і чоловік мого життя і мого серця Андрій Дикий - також приклад для наших донечок. Він завжди поруч. Він - наша опора і наша стіна, батько, з яким нічого не страшно! Тато, який навчить всьому, який вчасно посварить і вчасно приголубить. Батько, від якого не хочеться мати секрети, з яким хочеться розважатися і з яким труднощі здаються не такими вже й труднощами! Дякую тобі, мій Дикий за те, що ти такий!", - трогательно обратилась Лилия к мужу.

Опора и стена: Лилия Ребрик растрогала признанием о муже и отце

Лилия Ребрик считает отца Ивана примером мужчины ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)

Под постом дочки оставил комментарий ее отец. "Спасибо, Доченька, что ты у меня есть! Люблю тебя сильно -сильно! Андрей, в моем сердце ты на одном уровне с Лилией!", - написал растроганный мужчина. "Люблю!" - призналась ему в чувствах заботливая Лилия.

Опора и стена: Лилия Ребрик растрогала признанием о муже и отце

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик назвала главные составляющие счастливого брака.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Лилия Ребрик
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