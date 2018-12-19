Open Kids ошарашили поклонников неожиданной новостью

Фото: Open Kids (пресс-служба)

Группа Open Kids пообещала поклонникам массу сюрпризов в следующем году

Популярная украинская группа, кумиры тинеджеров Open Kids удивила поклонников новостью о грядущих измненения и новшествах, котрые в ближайшее время ждут фанов. Об этом шла речь в посте на страничке коллектива в Instagram.

"Любимые, "Кидсеры"! Мы шли с вами рука об руку целых шесть лет, вы росли, вы менялись – менялись и мы, и в какой-то момент этот процесс пришел к своему логическому заключению. Не хочется говорить о том, что это конец. Ведь мы с вами – большая и дружная семья, а семья закончиться не может. Это просто очередной этап, тяжелый для всех нас, но необходимый. Мы помним, как только начинали этот путь, как волновались и сколько всего пережили, чтобы достичь этих высот, чтобы обрести в каждом из вас верного и доброго друга! Open Kids – это то, благодаря чему все мы обрели жизненный опыт, который навечно останется отпечатком в наших сердцах. Нам очень не хочется, чтобы вы грустили, и потому приготовили для вас по-настоящему нечто запоминающееся! И совсем скоро мы вам все обязательно расскажем и покажем! Будьте на связи!" - заверили певицы.

Фото: Open Kids (пресс-служба)

Юные артистки добавили, что росли вместе со своими поклонники и менялись одновременно с ними, теперь их творчество претерпит некоторые трансформации.

"Наш путь начался 6 лет назад, тогда нашим поклонникам было, как и нам, 9-10 лет, сегодня же – это юные девушки, которым уже от 15 до 18 лет. На наши концерты продолжают ходить Кидсеры, которым начиная от 4 лет, и это здорово! Но наша команда решила внести некоторые коррективы, которые будут интересны как молодежи, так и нашим совсем маленьким поклонникам", - отметили девушки.

Фото: Open Kids (пресс-служба)

Open Kids пообещали, что порадют фанов выходом сразу двух альбомов.

"Случится то, чего мы так долго ждали – презентация альбома. У нас уже в арсенале 21 трек, 4 сейчас в подготовке, так что порадуем своих поклонников свежими и крутыми треками. Обязательно выйдет и второй альбом, где будут собраны все полностью треки за 6 лет существования группы", - признались Юля, Лера, Ангелина и две Ани.

Фото: Open Kids (пресс-служба)

Ясность в вопрос внес продюсер группы Юрий Петров, рассекретив планы своих подопечных на следующий год.

"У нас много планов на 2019 год. В начале года, мы планируем выход видео-работы на новую песню "Дура", участие в которой примет популярная молодежь – актеры, участники теле-шоу и известные блогеры. О чем песня и клип, пока карты не раскрою, но скажу, что работа продолжит актуальную тему молодежи – отношений, ярких ощущений и эмоций", - пообещал он.

Фото: Open Kids (пресс-служба)

По его словам, даже сами участницы проекта еще не подозревают, что их ждет дальше, но обещает, что это будет приятной неожиданностью для всех.

Фото: Юрий Петров (пресс-служба)

"Уже весной команда планирует озвучить более детальную информацию и планы на этот счет. Даже сами участницы группы не в курсе предстоящих изменений, так как это и будет одним из основных условий будущего проекта. А для поклонников группы это станет настоящим сюрпризом, но мы уверены, что обязательно вовлечет по-полной!" - заверил продюсер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Open Kids призвали поклонников наградить любимых учителей, став амбасадорами престижной междурнародной премии для преподавателей.

А также рассказывали о том, что Open Kids рассказали о своей загруженности, отношениях и секретах коллектива.