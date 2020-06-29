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Вот оно, счастье! Романтичная Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2020 - 11:25
Вот оно, счастье! Романтичная Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка поделилась романтичным кадром со второй половинкой

Лилия Подкопаева нечасто балует подписчиков фото со свои возлюбленным Игорем Дубинским , поэтому такие снимки всегда вызывают умиление в сети. Пара живет в США и воспитывает троих детей, включая общую дочь Эвелину, которой в сентябре исполнится один годик. Так, Лилия опубликовала новое полное нежности фото с любимым мужчиной.

Пара позирует в полутьме за столиком в заведении. Лилия в пестрой блузке прижалась поближе к Игорю , а он притянул ее за талию и прижался щека к щеке. Спортсменка не скрывает счастливых глаз, а Игорь улыбается в камеру.

Вот оно, счастье! Романтичная Лилия Подкопаева очаровала нежностью с любимым

Лилия Подкопаева показала нежность с любимым (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту", - подписала гимнастка романтический кадр.

  • Красивая пара!
  • Вы такая замечательная пара. Счастья вашей семье. Лилия, вы пример для многих! Уважаю вас!
  • Счастье оно вот
  • Счастье оно вот... никак не скроешь....Что значит правильный мужчина рядом... От всей души желаю вам всего самого лучшего
  • Как же это здорово видеть красивую и счастливую женщину, а ведь для этого много не надо, рядом любимый и здоровые детки!
  • И вид у вас такой влюбленный! И взгляды!
  • Поцелуйчики!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Подкопаева покорила появлением в стильных платьях-вышиванках. Фото были сделаны в разные периоды жизни Олимпийской чемпионки.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Лилия Подкопаева
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