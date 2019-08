"Они ездят по всему миру": Оля Полякова рассказала о личной жизни 60-летней мамы

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова поделилась важной мотивацией с женщинами Украины

Оля Полякова вызвала немалый резонанс в сети и восторг среди многомилионной армии поклонников своим мощным заявлением. 35-летняя украинская певица откровенно обратилась к женщинам. Более того, Полякова официально выступила против ейджизма в Украине. То есть против дискриминации по возрасту! Такое заявление Полякова сделала, комментируя свою новую роль. Напомним, что "Королева ночи" стала одной из членов жюри 10-го сезона вокального шоу Х-Фактор на канале СТБ.

Так, украинская артистка призналась, что хочет объявить борьбу ейджизму и предрассудкам, связанным с возрастом. Поэтому и поработать в шоу мечтает с категорией участников, которые старше 30 лет.

Полякова признает, что в Украине "женщины за 30-ть" действительно сталкиваются с проблемой самореализации и продвижения по карьере. Однако Полякова отмечает, что после 30-ти лет жизнь не заканчивается! Более того, пик карьеры самой Ольги припал как раз на этот возраст.

"В нашей стране женщина за 30 считается уже старушкой, но посмотрите на нас с Настей (Ред. – Настя Каменских также одна из членов жюри Х-Фактора) и попробуйте назвать нас старушками. Поэтому я считаю, что после 30 лет не нужно бояться начинать карьеру. Моя карьера, кстати, ее пик, известность и популярность пришла ко мне после 30-ти. У Насти та же история, после того, как она стала сольной супер-звездой. Это говорит о том, что не поздно ни в 30, ни в 40, ни даже в 50. Нет понятия поздно, есть понятие прямо сейчас – делай то, что делается, а будь, что будет", - подчеркнула Полякова.

Поэтому во время выбора участников к себе в команду Полякова хочет в первую очередь поработать с "возрастной группой".

Оля Полякова на съемках Х-Фактора (фото: пресс-служба СТБ)

Кроме того, певица также призналась, что ее мама Светлана даже в 60 лет живет полноценной жизнью!

"Я хочу, чтобы в нашей стране к этим людям изменилось отношение. 50 – это не пенсионер. Моей маме 60, у нее есть бойфренд, они ездят по всему миру. И я хочу, чтобы так вели себя все женщины и мужчины в 60 лет – получали удовольствие от жизни. Когда их дети рожают детей, они рожают их себе, а не своим родителям, поэтому сбрасывайте внуков на их родителей и езжайте в путешествие. Хоть куда-нибудь: хоть на речку, хоть в Кирилловку, но путешествуйте и получайте удовольствие от жизни. Потому что жизнь одна, и сегодня качество жизни увеличилось, молодость увеличилась, и продолжительность жизни тоже. С приходом пластической хирурги и хорошей косметологии мы все можем выглядеть как Дженнифер Лопес в 50, поэтому я за эту группу, хочу дать им шанс и сказать, что никогда не поздно, а есть только понятия: right now, do it, just do it, that's it", - заявила певица.

Оля Полякова на съемках Х-Фактора (фото: пресс-служба СТБ)

Что же касается новой роли судьи в популярном ТВ-шоу, то к таком предложению Ольга отнеслась с радостью!

"Я давно считаю, что мне пора вершить судьбы шоу-бизнеса. И я очень надеюсь, что этот Х-фактор даст настоящих звезд, которые будут продолжать работать в шоу-бизнесе, - рассказывает Оля Полякова. - Правда, съемки Х-фактора совпали с моим единственным отпуском. В результате, отпуска в этом году у меня не будет. Но я пытаюсь находить в этом хорошее, ведь теперь Поляковой в телевизоре будет еще больше (улыбается)".

