"Они очень большие, с волосатыми лапами": Кухар призналась, чего боится больше всего (видео)

Видео: Екатерина Кухар рассказала о поездках в Латинскую Америку (Youtube-канал/Світське життя)

Популярная украинская прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, как ездила в Латинскую Америку. Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь".

"Я очень часто гастролирую по Латинской Америке. И у нас было очень много экскурсий. И когда мы ходили там по тропинкам, нас просили надеть высокие ботинки, поскольку там было много ядовитых змей и жаб", - сказала она.

Более того, Кухар призналась, что во время прогулок боялась больше всего.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

"Я очень много об этом думала, когда впервые собиралась в Латинскую Америку. Мы должны были сделать специальную прививку. Почему-то боялась там черных пауков. Слышала, что они очень большие. У них волосатые лапки", - подчеркнула она.

В то же время, как уточнила женщина, "давным-давно у нее был бойфренд с Ибицы", который предлагал ей остаться там жить.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Кстати, украинская прима-балерина Екатерина Кухар на шоу "Танцы со звездами" уже второй сезон не надевает один из самых популярных женских аксессуаров – серьги. А все потому, как призналась сама прима, что они создают помехи по звуку.

Как мы писали ранее, недавно Кухар прокомментировала уход телеведущей Оксаны Марченко и ее партнера Дмитрия Чаплина из проекта.

Видео: РБК-Украина