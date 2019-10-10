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Оля Цибульская и Холостяк 9 вместе? Певица выпустила трек о своей запрещенной любви

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.10.2019 - 15:51
Оля Цибульская и Холостяк 9 вместе? Певица выпустила трек о своей запрещенной любви
Оля Цибульская (фото: пресс-служба артистки)

Цибульская интригует общим фото с Добрыниным

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская представила поклонникам новую работу. Которую даже можно назвать "провокационной". В день презентации Ольга опубликовала "странное" фото с участником шоу Холостяк 9 Никитой Добрыниным. Представьте, что против вас целый мир. Как ты объяснишь всем что такое любовь? А главное, зачем, если твой мир и так держит тебя за руку? - прокомментировала бунт певица.

“Янголи Плачуть” - новый чувственный трек Оли Цибульской про каждую девушку, которая решилась на настоящую любовь. Певица откровенно и правдиво описывает переживания девушек, которые принимают решение любить даже тогда, когда это невозможно. Иначе - Янголи Плачуть.

Ольга Цибульская - Янголи плачуть

В день релиза Цибульская опубликовала в своем instagram компрометирующее фото с телеведущим и экс-холостяком Никитой Добрыниным. Настоящие отношения телевизионной пары остаются загадкой для поклонников уже почти десять лет.

Оля Цибульская и Холостяк 9 вместе? Певица выпустила трек о своей запрещенной любви

Холостяк 9 Никита Добрынин и Ольга Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

“Кажуть, я вкрала тебе… Вночі запостила це фото, злякалась і видалила. На ранок дійшло. Хто не любив, той і нам не пробачить. Для щастя треба сміливість і музика. З прем’єрою нас #янголиплачуть” - неоднозначно объяснила гарячий кадр Оля.

Отметим, что у Цибульской есть муж. Хотя он очень непубличный человек. В 2015 году у пары родился сын Нестор.

Поклонники Ольги тут же принялись комментировать ее интригующее фото:

  • "Любіть і будьте завжди любимою!"
  • "Нормально так!"
  • "Ви разом?"
  • "Даша плачет, Никиту увели"
  • "Палке фото. Хтось тут побачить більше ніж дружбу?"

Оля Цибульская и Холостяк 9 вместе? Певица выпустила трек о своей запрещенной любви

Скриншот комментариев: instagram.com/cybulskaya

Автором песни “Янголи Плачуть”, как и остальных своих хитов, стала сама Оля Цибульская.

Кстати, ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова развлеклась в Риме без любимого. Девушка организовала веселую поездку девичьим составом.

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Новости Украины ХолостякНикита ДобрынинОльга Цибульская
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