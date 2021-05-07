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Ольга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один день

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 12:29
Ольга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один день Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская актриса Ольга Сумская отметила 25-летнюю годовщину со дня свадьбы со своим супругом Виталием Борисюком - так называемую серебряную свадьбу. По такому случаю артистка решила поделиться редкими архивными фото с дня их бракосочетания.

Фото с торжества 6 мая 1996 года Сумская разместила на своей официальной странице в Instagram.

Так, в тот день Ольга была в коротком белом платье, короткой фате и белых туфлях. Поверх платья она надела длинный белый пиджак, а на руки - перчатки.

Ее супруг Виталий позировал в костюме песочного цвета, коричневых туфлях и галстуке золотого оттенка.

Артистка показала их фотосессию на фоне памятника основателям Киева, а также кадры из ЗАГСа.

Ольга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один деньОльга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один деньОльга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один деньОльга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один деньОльга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один день

"25 лет как один день! 6 мая 1996 мы с Виталием сказали друг другу "да"! Как быстро пролетело время... Чувства только укрепились, а воспоминания будоражат душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! Люблю! Спасибо за романтичные подарки!" – призналась в своих чувствах Ольга.

Ольга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один деньОльга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один день

Ольга Сумская показала архивные фото со свадьбы с Виталием Борисюком 25 лет назад (фото: instagram.com/olgasumska)

В комментариях пару поздравляют с годовщиной и оставляют теплые пожелания, в том числе и звездные коллеги.

"Гірко молодим! Многая літа!!!" - написал Юрий Горбунов.

"Вітаю, діамантової дати вам!" - желает Александра Кучеренко.

"Так тримати", - Екатерина Бужинская.

  • Чудесная пара и очень красивая семья!!!
  • Как это здорово! Как приятно смотреть на вас! Восхищение. Дай Бог вам ещё много-много ярких событий вместе, улыбок, поцелуев, взглядов и ценных мгновений! Обнимаем вас! Любим!
  • Вот видите как,а говорят, не женитесь в мае, всю жизнь будете маяться. Главное, чтоб правильный человек был рядом. Счастья и любви на долгие годы
  • Не каждый мужчина, после 25 лет брака, смотрит с такой любовью на супругу
  • Вы большой пример идеальной пары,что сейчас так редко встретишь,любовь, пронесенная через года, - недосягаемая мечта многих. Пусть любовь греет вас всегда, мои искренние поздравления
  • Вы очень красивая пара!
  • Вау какое стильное свадебное платье! И сейчас актуально! С праздником вашу прекрасную семью!
  • Какие Вы красивые
  • Яка чарівна пара. Такі стильні. Любові, здоров‘я та щастя

Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно призналась, почему больше не общается с сестрой Натальей.

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