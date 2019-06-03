"Ольга бы победила": Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок (фото)

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская сделала серию ярких фото с гостями конкурса

Ольга Сусмкая попробовала себя в роли члена жюри необычного конкурса - Miss Blonde Ukraine 2019 (Мисс блондинка Украины), который состоялся на днях. Народная артистка Украины также посетила конкурс, откуда опубликовала целый фотоальбом различных снимков с яркими гостями вечера. И все же больше всего поклонников Ольги привлек неувядающий вид их любимицы и роскошный образ.

Так, для вечера 52-летняя Сумская выбрала пестрое платье в пол, декорированное воланами. Изюминка образа – яркий цветочный принт. В тон алым розам на платье артистка также подобрала закрытые туфли красного цвета на каблуке. Еще один пестрый аксессуар – красная сумочка-клатч с декоративными цветочными вставками. В целом, получился красочный летний образ.

При этом как обычно, волосы Сумская аккуратно выпрямила в ровный пробор. Макияж сделан с акцентом на глаза.

"Выбрали самую красивую блондинку на Miss Blonde Ukraine 2019", - коротко подписала фото Сумская.

Стильная Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Отметим, что победительницей конкурса стала Валентина Струкова.

Валентина Струкова - обладательница титула Miss Blonde Ukraine 2019 (фото: instagram.com/missblondeukraine)

А вот поклонники Сумской поспешили прокомментировать ее нарядный образ.

"Просто красавица! Так держать!"

"Оленька супер, Тонечка супер-пупер, вы такие гармоничные"

"Пані Олю, Ви незрівнянна! Еталон жіночності й краси!"

"Я завжди говорила, що Сумська - сама красива жінка України серед усіх категорій, недивлячись на вік"

"Красивая леди!"

"Оля, а вы не участвовали? А то вы точно победили бы. Это 100 процентов"

"Шикарная женщина"

"Неймовірна красуня України!"

"Оля, Ви приклад для всіх дівчаток різного віку"

"Ваша краса зачаровує"

"Красотка, как всегда" и т.д.

Рассмотрим также и других гостей мероприятия, которые попали в объектив Сумской.

Ольга Сумская и Оксана Voyage (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская, Владимир Данилец, Ирина Билык (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская и Камалия (фото: instagram.com/olgasumska)

Ирина Билык и Дима Коляденко (фото: instagram.com/olgasumska)

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.

Кстати, дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье.