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Ольга Фреймут в прозрачном наряде покорила фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 11:54
Ольга Фреймут в прозрачном наряде покорила фото с мужем
Фото: Ольга Фреймут и Владимир Локотко (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая посетила светское мероприятие в оригинальном платье

Популярная телеведущая всегда остается элегантной и стильно одетой – ее вкус в выборе нарядов и безупречные манеры поведения в обществе стали даже темой для авторских книг знаменитости. Впрочем, ее появление на светских мероприятиях всегда вызывает фурор, а утонченные, лаконичные и женственные наряды являются предметом обсуждений в сети. Так, ведущая и писательница опубликовала в Instagram редкое совместное фото с мужем Владимиром Локотко.

Ольга выбрала для выхода в свет длинное черное платье с прозрачным лифом, под которым можно было рассмотреть белье в тон наряда. Низ платья был оригинально отделан кружевом также, как и низ рукавов. Образ она дополнила лаковыми туфлями на каблуке и утонченными драгоценностями оригинального дизайна. Владимир же выглядел традиционно для таких мероприятий – черный классический костюм и галстук.

"Благочинний Black and White бал у школі PSI, де вчиться Злата. Ми з чоловіком бажаємо Вам гарного настрою", - коротко подписала она кадр.

Ольга Фреймут в прозрачном наряде покорила фото с мужем

Ольга Фреймут в прозрачном наряде покорила фото с мужем

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

В сториз звезда показала еще пару снимком с мероприятия, а также короткое видео, на котором запечатлен зал со столами, где собралась публика светского раута.

Ольга Фреймут в прозрачном наряде покорила фото с мужем

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Подписки телеведущей восхитились ее внешним видом и романтичным снимком пары, а также отметили, что супруг знаменитости похож на ее коллегу Сергея Притулу.

"Счастливые и довольные, это прекрасно!", "Очень красивая пара! Любви вам большой и бесконечной", "Олю, Ви з тих жiнок, яких хочеться назвати - тендiтна,нiжна", "Красивый лук", "Чудова пара, дуже схожі один на одного", "Дуже гарна та гармонійна пара", - делились своим мнение фолловеры.

Напомним, что Ольга Фреймут восхитила элегантным образом во время отдыха в Италии.

Ранее Ольга Фреймут показала уникальный снимок младшей дочери Евдокии.

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