ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ольга Фреймут очаровала "невинным" образом в романтичном платье в бельевом стиле

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 20:29
Ольга Фреймут очаровала "невинным" образом в романтичном платье в бельевом стиле
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольге подобрали весьма непривычный макияж с акцентом на алые губы

Ольга Фреймут крайне редко балует поклонников обновлениями в сети. Телеведущая очень избирательно подходит к выбору тем и фото для публикации. Однако о действительно значимых для себя событиях украинская телеведущая обязательно сообщает подписчикам. К примеру, как фотосессия у уважаемого фотографа.

Так, на своей instagram-страничке Фреймут опубликовала серию фото, сделанных во время одно из таких фотосессий. Телеведущая отметила, что у нее проходит съемка с украинским фотографом Яной Токарчук, к которой Ольга всегда хотела попасть.

"Давно мріяла потрапити в кадр Токарчук, гарний день", - лаконично поделилась эмоциями Фреймут.

На снимках Ольга позирует в очень романтичном образе. На телеведущей – платье в бельевом стиле на тонких бретельках, яркого горчичного оттенка. Кстати, ведущая отметила, что платье – от украинского бренда Lake Studio.

Образ довершают крупные серьги с жемчугом. Волосы распущены, отдельные локоны собраны на затылке. Макияж сделан с акцентом на красные губы. Кроме того, интересно подчеркнули с помощью теней голубой цвет глаз Фреймут.

Ольга Фреймут очаровала &quot;невинным&quot; образом в романтичном платье в бельевом стиле

Ольга Фреймут очаровала &quot;невинным&quot; образом в романтичном платье в бельевом стиле

Новый образ Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники телеведущей поспешили оставить комментарии под ее новыми фото:

  • "Вам очень идет этот цвет"
  • "Волшебная"
  • "Цвет вам очень идет"
  • "Очень красиво!"
  • "Чомусь очі сумні, а сукня пасує"
  • "Как всегда прекрасна))) Самая женственная, восхищаюсь вами)))"

Ольга Фреймут очаровала &quot;невинным&quot; образом в романтичном платье в бельевом стиле

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут очаровала &quot;невинным&quot; образом в романтичном платье в бельевом стиле

Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь". 

А до этого Ольга Фреймут восхитила стильной фотосессией с сестрой. Экс-"ревизор" отметила, что они с Юлей - лучшие подруги. 

"Американские горки": Лилия Ребрик пережила ужасный стресс на съемочной площадке "Ну хоть что-то выше": Леся Никитюк в ярком купальнике забавно пошутила над своим ростом
Новости Украины Ольга Фреймуттелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь