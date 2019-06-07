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"Окультуриваемся": Беременная Лилия Подкопаева сходила с детьми на балет в Киеве

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 11:58
"Окультуриваемся": Беременная Лилия Подкопаева сходила с детьми на балет в Киеве
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортменка также показала, как занимается в спортзале

Украинская спортсменка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева приехала в Киев с детьми и решила не терять времени зря, а отправиться на балет. Она посетила Национальную оперу Украины и посмотрела спектакль с участием украинской примы-балерины Елены Филипьевой. Соотвествующие фото  появились в Instagram Лилии.

Будущая мама выбрала для похода в театр удобный наряд в стиле кэжуал. Она надела черную юбку до колен, блузку цвета хаки, а наверх набросила свободное платье-халат в тон. Вместо туфель на каблуках Лилия отдала предпочтение лаконичным и комфортным кроссовкам.

"Какой же чудесный вечер! Благодарю за приглашение!" - подписала она снимок в компании примы-балерины Елены Филипьевой, которая позирует в обнимку с гимнасткой, держа в руках букет цветов.

&quot;Окультуриваемся&quot;: Беременная Лилия Подкопаева сходила с детьми на балет в Киеве

Фото: Лилия Подкопаева и Елена Филипьева (instagram.com/podkopayeva_official)

Также Лилия опубликовала еще один снимок, на котором показала своих детей – 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным, Каролину. Счастливая семья позировала вместе с артистами балета в холле Национальной оперы. "Окультуриваемся", - коротко подписала снимок спорсменка.

&quot;Окультуриваемся&quot;: Беременная Лилия Подкопаева сходила с детьми на балет в Киеве

Фото: Лилия Подкопаева с етьми и артистами Национальной оперы Украины (instagram.com/podkopayeva_official)

Кроме того, в сториз Лилия показала свою утреннюю тренировку в зале. Она занимается в лосинах и спортивной майке, которая подчеркнула уже заметно округлившийся животик знаменитости. Невзирая на интересное положение, чемпионка ведет активный образ жизни и держит себя в форме.

 

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, что Лилия Подкопаева показала фото без макияжа с букетом ярко-красных маков в руках.

Ранее Лилия Подкопаева опубликовала нежный снимок в атласном платье на тонких бретелях.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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