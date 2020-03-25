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Ох и времена настали: Юрий Горбунов взбудоражил сеть рабочим "ноу-хау"

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 20:56
Ох и времена настали: Юрий Горбунов взбудоражил сеть рабочим "ноу-хау"
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий приобщился к передовым технологиям

Юрий Горбунов и Катя Осадчая добросовестно проводят карантин дома. Ведущие рады, что могут больше времени уделить сыночку Ивану, которому месяц назад исполнилось три года, но пара по- прежнему предпочитает скрывать его лицо. Зато таланты малыша никак не скроешь! Так, мальчик решил "освоить" профессию доктора и даже "обследовал" звездного папу с помощью фонендоскопа. Невзирая на самоизоляцию с семьей, Юрий не забывает и о работе, которая кипит, хоть и дистанционно.

Шоумен показал в Instagram, как проходят его удаленные трудовые будни и признался, что все еще привыкает к ноу-хау.

"Працюємо на відстані! Робота кипить! До такого методу роботи треба звичайно звикати - але на щастя сьогодні це не проблема. Ох і часи настали", - подписал фото у монитора ведущий.

Ох и времена настали: Юрий Горбунов взбудоражил сеть рабочим &quot;ноу-хау&quot;

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчиков шоумена заинтересовал новаторский подход к трудовому процессу, и они начали живо интересоваться какими программами пользуется Юрий.

  • Так у вас на карантині є час для творчих ідей, а після карантину будете все втілювати в життя і радувати глядачів
  • У якому додатку Ви працюєте? Дуже потрібно,
  • Це зум конференція в мене так англійська проходить
  • Головне, щоб всi були здоровi
  • Життя триває! Всім нам ЗДОРОВ'Я 36, 6!
  • О, зум

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали, как оригинально развлекают сына во время карантина и даже придумали собственную игру .

Также Катя Осадчая поделилась советами, как с пользой провести время на карантине.

Выходит очень хорошо! Юрий Горбунов похвастался спортивными достижениями 3-летнего сыночка Бываю очень ленивой: Катя Осадчая раскрыла секреты стройности и сделала неожиданные признания
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