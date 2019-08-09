"Ох, ты": Каменских в Италии блеснула стройными ножками в мини-шортах

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Одно из видео с Настей снял Потап

Настя Каменских и Потап продолжают показывать многомиллионной армии поклонников детали своего отпуска в Италии. А именно - на острове Сардиния. Напомним, что именно здесь они решили “догулять”, как выразился Потап, свой медовый месяц. Также отметим, что после свадьбы, которая состоялась 23 мая, музыканты отправились на небольшой отдых в Турцию. Затем последовала череда концертов, выступлений на фестивалях и т.д. И все же пара смогла выкроить пару недель, чтобы вновь насладиться компанией друг друга.

Однако сказочный отдых в Италии также подошел к концу. При этом Каменских отметила, что первым концертом, на котором она выступит после отдыха, станец “Рандеву с Лаймой Вайкуле” в Одессе, которое проходит с 8 по 10 августа. В афишах мероприятия указано, что выступление Каменских запланировано на 10 августа.

А тем временем Настя и Потап продолжают прощаться с Италией. Как обычно. Настя показала свой новый образ для очередной вечерней прогулки. На своей странице в сети instagram Каменских опубликовала несколько видео с вечерней прогулки. Настя позирует в свободной рубашке с длинными рукавами. Рубашка украшена трендовым в этом году анималистичным принтом в бело-черную полоску. Образ дополняют короткие голубые шорты. Из аксессуаров - черная сумочка с бахромой, на ножках - уже знакомые серые ботинки. Примечательно, что одно из видео с красующейся Настей снял именно Потап. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-страничке MyGlamWish.

На другом видео Настя уже сама себя снимает. И можно лучше рассмотреть макияж исполнительницы. На этот раз Каменских сделала акцент на глаза, а также алые губы. Макияж получился вечерним.

К слову, Потап также не забыл показать свой образ, опубликовав забавное фото на лестничной площадке - быть может, одного из ресторанов. Особенно примечателен головной убор Потапа - серая шапка-чалма.

Стильный Потап в Италии (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Каменских очаровала прощальным фото из Италии. Певица опубликовала новый кадр с Потапом, на котором нежно прислонилась к нему. При этом Настя искренне поблагодарила любимого за такой подарок - путешествие в Италию, о котором она всегда мечтала.

Также жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии. Певица позировала в коротком платье из голубого денима. При этом поклонники Насти отметили, что на этом фото она похожа на Клеопатру.