"Ох, мамочки": Леся Никитюк потрясла подтянутой фигурой в "хищном" бикини

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк похвасталась новым значимым рекордом в соцсети

еся Никитюк решила достаточно оригинально поздравить себя и поблагодарить поклонников за любовь и доверие. Украинская телеведущая похвасталась новым instagram-достижением – у Никитюк теперь 3 млн подписчиков. Радостными эмоциями по этому поводу Леся поспешила поделиться с самого утра. При этом ведущая сделала это, как всегда, с юмором…

Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала "жаркое" фото в трендовом бикини. Ведущая снимает свое отражение в зеркале, демонстрируя подтянутую фигуру. На Лесе – зеленый открытый купальник с анималистичным принтом. Напомним, что принт анималье – тренд этого сезона, который приветстсвуется буквально в любом элементе гардероба.

Пляжный образ телеведущей дополняют золотые украшения, а также наручные часы. Волосы заплетены в небрежные локоны – еще один тренд в прическах этого лета.

"Спасибо, что с Лесей) Желаю по 3 млн в карман – КАЖДОМУ", - подписала яркое фото Никитюк.

Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, в разделе сториз Никитюк опубликовала забавное видео со своей собачкой по кличке Рафик.

"Доброе утро, 3 миллиона! Мы с Рафиком передаем всем привет, и мы придумали для вас стих…" – комментирует Леся. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Поклонники же Леси поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

"Ох ти мамцю"

"Леся, как всегда, вид Отличнейший!!"

"Шикарная Леся"

"Офигенный купальник"

"Какая горячая малая"

"Хорошеет с каждым днем!"

"Купальник просто огонь! Очень красивый ... завидую по-хорошему!"

"Пошла жара))"

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, ранее Леся уже показывала фото в этом купальнике. Телеведущая улетела в начале июля в Италию – на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова. Напомним, что торжество прошло 3 июля в городе Сорренто. Однако прежде Никитюк отдохнула пару дней во Флоренции, где также покупалась в бассейне на крыше.

Леся Никитюк в Италии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, жо этого Никитюк приятно удивила поклонников заявлением о возвращении в тревел-шоу! Телеведущая записала короткое видео, в котором сообщила об этом.