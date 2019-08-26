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"Огонь, усталость, провокация": Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.08.2019 - 19:34
"Огонь, усталость, провокация": Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма впервые нарушил тишину после нового сезона танцевального шоу

Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно вызвал ажиотаж в сети нежным фото с женой, поделился своими впечатлениями после нового сезона популярного танцевального шоу Танці з зірками.

Влад отметил, что вчера, 25 августа, все прошло очень ярко и поздравил всех с премьерой. При этом хореограф отметил, что дальше будет еще лучше.

"Гусеница, жаль, стоял, дождь, стошнило, бардак, на крыше, не договорились, вермишель, огонь, усталость, секс, провокация, не смешно" - кратко о вчерашнем эфире", - написал Яма.

&quot;Огонь, усталость, провокация&quot;: Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

Влад Яма (фото: instagram.com)

Пользователи сети также оставили свои комментарии по поводу первого эфира танцевальной программы.

  • Как-то скучновато прошли вчера танцы, не было "мурашек". Да их, наверное, уже и не будет, потому что так как Влад и Могилевская в первых эфирах танцевали, никому уже не переплюнуть. Вот там была жара;
  • Сильный сезон, много любимцев не знаю, как буду голосовать;
  • Мне "понравилась" Маруф это гадость в чистом виде еще и трусы подарила... И не слова о фривольностях...
  • Влад вы были очень лояльны, мягки и толерантны;
  • После выступления первой же пары захотелось встать с дивана, закрыть жалюзи на окнах и танцевать (в меру своих сил).

&quot;Огонь, усталость, провокация&quot;: Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

&quot;Огонь, усталость, провокация&quot;: Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

&quot;Огонь, усталость, провокация&quot;: Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

&quot;Огонь, усталость, провокация&quot;: Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Могилевская растрогала сеть нежным фото с Ямой.

Ранее сообщалось о том, что Влад Яма поразил своих поклонников неожиданным перевоплощением.

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона "Какая аппетитная!" Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте
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