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Одно лицо: дочь Оли Поляковой покорила сеть стильным фото со звездной мамой

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 16:28
Одно лицо: дочь Оли Поляковой покорила сеть стильным фото со звездной мамой Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Старшая дочь Оли Поляковой пошла в маму - как внешностью, так и увлечениями. 16-летняя Мария активно ведет свой блог, а также занимается вокалом и пробует себя в качестве модели. На днях звездная мама с дочкой вместе сходили на концерт - они посетили первый сольник Нади Дорофеевой.

В своем Instagram Маша поделилась эффектными фото и показала, какие наряды они выбрали для выхода в свет.

Поп-дива и ее наследница отдали предпочтение спортивно-рокерскому стилю. Так, Полякова-младшая позировала в черном платье-пиджаке, подчеркнув талию поясом. Она дополнила аутфит ботинками на грубой подошве и кожаной кепкой, а в качестве аксессуара выбрала цепь на шею.

Ее мама красовалась в черных джинсах-клеш и прозрачной блузке, под которую надела черный бюстгальтер. Образ она дополнила кожаной косухой и черной шляпой.

На одном фото мама с дочкой позируют в обнимку, а еще на одном кадре они появились вместе с Машей Ефросининой.

Одно лицо: дочь Оли Поляковой покорила сеть стильным фото со звездной мамой

"Фотки с прекрасного концерта @nadyadorofeeva, это было очень круто и поздравляю с дебютом", - подписала снимки Маша.

Одно лицо: дочь Оли Поляковой покорила сеть стильным фото со звездной мамой

Маша Полякова с мамой восхитили стильными луками на концерте Дорофеевой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники пришли в восторг и снова отметили, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму. Некоторые поинтересовались, почему у Маши такое грустное лицо на фото.

  • Красавицы
  • Улыбайся, шо ты такая серьёзная
  • Только вы Мария чего-то грустная на фото
  • Что с лицом, Маша?
  • А мне нравится твой стиль
  • Суперские
  • Машуль! Ну какие же вы с мамочкой красотки!!! Бомба!
  • Красотки
  • Маш ну что ты вроде лимон съела, улыбнись
  • Одно лицо с мамой
  • Маша, ты просто топ, вся в маму красотка
  • Мария толще мамы, куда это годится

Ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой Маша перепела известный хит и восхитила сеть.

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