Одно лицо: дочь Оли Поляковой покорила сеть стильным фото со звездной мамой
Старшая дочь Оли Поляковой пошла в маму - как внешностью, так и увлечениями. 16-летняя Мария активно ведет свой блог, а также занимается вокалом и пробует себя в качестве модели. На днях звездная мама с дочкой вместе сходили на концерт - они посетили первый сольник Нади Дорофеевой.
В своем Instagram Маша поделилась эффектными фото и показала, какие наряды они выбрали для выхода в свет.
Поп-дива и ее наследница отдали предпочтение спортивно-рокерскому стилю. Так, Полякова-младшая позировала в черном платье-пиджаке, подчеркнув талию поясом. Она дополнила аутфит ботинками на грубой подошве и кожаной кепкой, а в качестве аксессуара выбрала цепь на шею.
Ее мама красовалась в черных джинсах-клеш и прозрачной блузке, под которую надела черный бюстгальтер. Образ она дополнила кожаной косухой и черной шляпой.
На одном фото мама с дочкой позируют в обнимку, а еще на одном кадре они появились вместе с Машей Ефросининой.
"Фотки с прекрасного концерта @nadyadorofeeva, это было очень круто и поздравляю с дебютом", - подписала снимки Маша.
Маша Полякова с мамой восхитили стильными луками на концерте Дорофеевой (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Поклонники пришли в восторг и снова отметили, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму. Некоторые поинтересовались, почему у Маши такое грустное лицо на фото.
- Красавицы
- Улыбайся, шо ты такая серьёзная
- Только вы Мария чего-то грустная на фото
- Что с лицом, Маша?
- А мне нравится твой стиль
- Суперские
- Машуль! Ну какие же вы с мамочкой красотки!!! Бомба!
- Красотки
- Маш ну что ты вроде лимон съела, улыбнись
- Одно лицо с мамой
- Маша, ты просто топ, вся в маму красотка
- Мария толще мамы, куда это годится
Ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой Маша перепела известный хит и восхитила сеть.