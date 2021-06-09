Одно лицо: дочь Оли Поляковой покорила сеть стильным фото со звездной мамой

Старшая дочь Оли Поляковой пошла в маму - как внешностью, так и увлечениями. 16-летняя Мария активно ведет свой блог, а также занимается вокалом и пробует себя в качестве модели. На днях звездная мама с дочкой вместе сходили на концерт - они посетили первый сольник Нади Дорофеевой.

В своем Instagram Маша поделилась эффектными фото и показала, какие наряды они выбрали для выхода в свет.

Поп-дива и ее наследница отдали предпочтение спортивно-рокерскому стилю. Так, Полякова-младшая позировала в черном платье-пиджаке, подчеркнув талию поясом. Она дополнила аутфит ботинками на грубой подошве и кожаной кепкой, а в качестве аксессуара выбрала цепь на шею.

Ее мама красовалась в черных джинсах-клеш и прозрачной блузке, под которую надела черный бюстгальтер. Образ она дополнила кожаной косухой и черной шляпой.

На одном фото мама с дочкой позируют в обнимку, а еще на одном кадре они появились вместе с Машей Ефросининой.

"Фотки с прекрасного концерта @nadyadorofeeva, это было очень круто и поздравляю с дебютом", - подписала снимки Маша.

Маша Полякова с мамой восхитили стильными луками на концерте Дорофеевой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники пришли в восторг и снова отметили, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму. Некоторые поинтересовались, почему у Маши такое грустное лицо на фото.