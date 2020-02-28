Одна сатана: Тодоренко неожиданно напомнила поклонникам Топалова на нежном фото с сыном

Поклонники Тодоренко просто в один голос отметили, как она похожа на Топалова
Регина Тодоренко к счастью для миллионов своих фолловеров теперь не боится показывать лицо своего годовалого сына Михаила. Которого родители с любовью называют просто — Майкл. Теперь счастливая мама делиться яркими фотосессиями с сыночком. То и дело заставляя поклонников гадать, на кого же больше похож малыш — на папу или все же маму. Новое фото Регины вызвало неожиданную реакцию фанатов. Теперь они стали сравнивать с Топаловым… саму Тодоренко.
Так, на своей страничке в сети instagram известная телеведущая и путешественница опубликовала трогательный кадр с сыночком. Фото было сделано во время очередной прогулки. Мама с сыном сидят в большой игрушечной разноцветной машине. Место за рулем досталось маленькому мужчине. А его удивленным пассажиром вступила звездная мама. На фото малыш также получился с милым сосредоточенным выражением лица.
Для прогулки Регина выбрала максимально утепленный образ. В центре которого — красный длинный шарф крупной вязки и такая же объемная шапка. При этом звездная мамочка показала свежее лицо без макияжа.
Регина Тодоренко с сыном Мишей (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Забавно другое. Поклонники Регины тут же принялись комментировать ее новый снимок. Однако буквально в один голос заявили, что на этом фото она очень похожа на своего супруга Влада Топалова. Мол, “муж и жена — одна сатана”.
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Сам же Влад прокомментировал фото с супругой и сыном так: “Мой маленький Дисней Лэнд! Моя Королева и мой Принц. Моё сердце и моя душа!”
Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)
И кстати, Регина заинтриговала поклонников новым эфиром шоу “Регина +”. Телеведущая решила пригласить на свое шоу известного украинского педиатра доктора Комаровского. Тодоренко даже предложила подписчикам написать под ее постом вопросы педиатру.
“С тех пор, как появилось шоу Регина+1 мне часто пишут молодые мамы и спрашивают, нужно ли делать ребенку прививки, как и чем лечить, как воспитывать и т.д. Я пока еще сама начинающая мать, поэтому мы решили вместе с доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попробовать ответить не только не эти вопросы. Но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни! Оставляйте свои вопросы прямо под этим постом и 28 февраля в 14:00 по Киеву, 15:00 по Москве подключайтесь к нашему совместному прямому эфиру!” — пишет Регина Тодоренко.
Напомним, ранее Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру.