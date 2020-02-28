Одна сатана: Тодоренко неожиданно напомнила поклонникам Топалова на нежном фото с сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Тодоренко просто в один голос отметили, как она похожа на Топалова

Регина Тодоренко к счастью для миллионов своих фолловеров теперь не боится показывать лицо своего годовалого сына Михаила. Которого родители с любовью называют просто — Майкл. Теперь счастливая мама делиться яркими фотосессиями с сыночком. То и дело заставляя поклонников гадать, на кого же больше похож малыш — на папу или все же маму. Новое фото Регины вызвало неожиданную реакцию фанатов. Теперь они стали сравнивать с Топаловым… саму Тодоренко.

Так, на своей страничке в сети instagram известная телеведущая и путешественница опубликовала трогательный кадр с сыночком. Фото было сделано во время очередной прогулки. Мама с сыном сидят в большой игрушечной разноцветной машине. Место за рулем досталось маленькому мужчине. А его удивленным пассажиром вступила звездная мама. На фото малыш также получился с милым сосредоточенным выражением лица.

Для прогулки Регина выбрала максимально утепленный образ. В центре которого — красный длинный шарф крупной вязки и такая же объемная шапка. При этом звездная мамочка показала свежее лицо без макияжа.

Регина Тодоренко с сыном Мишей (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Забавно другое. Поклонники Регины тут же принялись комментировать ее новый снимок. Однако буквально в один голос заявили, что на этом фото она очень похожа на своего супруга Влада Топалова. Мол, “муж и жена — одна сатана”.

“На этой фотке вы так похожи на своего мужа))”

“Ты здесь так на Влада похожа!”

“Муж и жена — одна сатана) Так на Влада здесь похожа”

“Регина, так Вы с Владом похожи”

“Регина, вы тут похожи с Владом на этой фотке) Говорят, что в парах становятся похожи друг на друга))”

“Какая ты всегда улыбчивая”

“Вы с Владом на этом фото очень похожи”

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Сам же Влад прокомментировал фото с супругой и сыном так: “Мой маленький Дисней Лэнд! Моя Королева и мой Принц. Моё сердце и моя душа!”

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

И кстати, Регина заинтриговала поклонников новым эфиром шоу “Регина +”. Телеведущая решила пригласить на свое шоу известного украинского педиатра доктора Комаровского. Тодоренко даже предложила подписчикам написать под ее постом вопросы педиатру.

“С тех пор, как появилось шоу Регина+1 мне часто пишут молодые мамы и спрашивают, нужно ли делать ребенку прививки, как и чем лечить, как воспитывать и т.д. Я пока еще сама начинающая мать, поэтому мы решили вместе с доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попробовать ответить не только не эти вопросы. Но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни! Оставляйте свои вопросы прямо под этим постом и 28 февраля в 14:00 по Киеву, 15:00 по Москве подключайтесь к нашему совместному прямому эфиру!” — пишет Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру.