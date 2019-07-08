Одна в номере: 46-летняя Хайди Клум показала роскошную фигуру в нижнем белье

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Популярная модель отправилась в Токио

Хайди Клум знает, что активность в соцсетях только на руку медийным личностям. Поэтому она не жалеет сил на Instagram. На своей странице она показывает как рабочие моменты со съемок, так и личную жизнь. Прошлой зимой модель получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. С тех пор будущие супруги постоянно радуют поклонников совместными выходами в свет, общими фото из многочисленных поездок, а также весьма интимными кадрами. Так, весной они отправились в Гонконг и буквально засыпали сеть романтичными, а порой – прямо-таки пикантными снимками из номера отеля, где остановились. Похоже, Хайди намерена повторить этот опыт.

Хайди отправилась в Токио (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколько часов назад знаменитая модель показала фото из роскошного номера отеля в Токио. Она стоит посреди комнаты, буквально заваленной одеждой, как бы выбирая, что надеть. "Распаковка", – подписала она кадр. Но масса стильных вещей и живописный урбанистический пейзаж не смогли затмить красоту Хайди, которая позирует в ярко-красном нижнем белье. Бюстгальтер, который выгодно подчеркнул роскошную грудь 46-летней красавицы, а также крошечные стринги, наглядно демонстрируют, что в свои годы она может легко дать фору более молодым коллегам.

Роскошное тело Хайди вызывает искренее восхищение у ее поклонников (фото: instagram.com/heidiklum)

Чтобы по максимуму показать свою красоту, выдающиеся формы и девичью стройность, Клум также добавила видео. Она сидит на подоконнике все в том же соблазнительном красном комплекте, держа в руках телефон и показывая с высоты многочисленные здания. Но на первом плане, безусловно, не менее впечатляющая картина – тело модели, которое можно рассмотреть во всех подробностях. К слову, в ролике она позирует абсолютно без макияжа, тем самым еще раз подчеркнув свои удивительные природные данные и вечную молодость. "Люблю тебя, Токио", – написала красавица.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

По всей видимости, в этот раз в путешествие она отправилась одна. Об этом говорят и фото знаменитости, где она красуется одна, и забавный кадр из ресторана, который она опубликовала пару дней назад. Хайди показала тарелку супа мисо и телефон, по которому ей звонит любимый, как бы демонстрируя, что обедают они вместе, хоть и в разных городах. Впрочем, вполне возможно, что Том вскоре присоединится к своей девушке.