"Очень обиделась": Регина Тодоренко впервые заговорила о свекрови и запрете Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ведущая призналась, почему не показывает лицо сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов 6 декабря отпраздновали первый день рождения сыночка Миши – мальчику исполнился один годик. Они опубликовали трогательные послания для малыша на страничках в Instagram. Ведущая с удовольствием рассказывает о муже и сыне, делится подробностями материнства и откровенничает о личной жизни с певцом, а вот о его родителях практически никогда не говорит. В ролике Дмитрия Шепелева "Мамки. 50 вопросов красивой женщине" Регина прошла блиц-интервью и решилась на откровенные признания.

Так, популярный блогер рассказала, что вышла на работу сразу после рождения сына, потому что ей требовались деньги и необходимо было содержать семью. Правда, потом ведущая призналась, что пошутила – она просто живет своим любимым делом.

"Мне нужны деньги для того, чтобы содержать семью. Я шучу! Просто потому что я люблю работать!" - заверила она. "Я очень хочу в Forbеs", - позже заявила Регина. Звезда спит обычно по четыре часа, а если повезет, то и все пять.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина уверяет, что всегда чувствует себя королевой. Весь секрет – в ее имени. "Я чувствую себя королевой всегда. Потому что с греческого мое имя перводииться как "царица", "королева", - рассказала ведущая. Себя она может описать тремя словами: веселая, непосредственная, болтливая.

Также звезда проговорилась и о запрете мужа – Влад не разрешает ей показывать лицо их сына, поэтому в соцсетях мальчик всегда немного развернут от камеры. "Пока показывать лицо Майкла не планировалось – Влад не разрешает", - пояснила Регина, которая мечтает стать мамой троих детей.

Фото: Регина Тодоренко, Влад Топалов и их сыночек (instagram.com/reginatodorenko)

С сыном звездной семье помогают сразу пять бабушек – три бабушки и две прабабушки. "И они отличные!" - описала своих родственниц Регина. Кстати, от мамы Майклу достались глаза, губы и руки.

Регина не слишком хорошо меняет памперс сыну – он постоянно протекает. Зато у Влада это получается отлично. И вообще, она называет певца идеальным мужчиной.

Также ведущая вспомнила о первом знакомстве с родителями мужа. Оно прошло не совсем гладко.

Фото: Влад Топалов с мамой (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Это было после спектакля. Я познакомилась с мамой Влада, и она очень обиделась, что я не обняла ее. Я просто поцеловала и сказала: "Здравствуйте, очень приятно с Вами познакомиться". А она обиделась и говорит: "Даже не обняла меня, как будто не родная", - сейчас с улыбкой рассказывает она.

Видео:Youtube/ Дмитрий Шепелев

К слову, Регина Тодоренко поделилась огромным достижением маленького сыночка накануне его дня рождения.