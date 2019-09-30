"Очень красивая": Ирина Билык показала редкое фото мамы

Артистка оставила маме трогательное признание
Ирина Билык не очень часто делится в сети личными моментами, однако иногда все же показывает семейные кадры. Так, недавно певица умилила поклонников редким фото с мужем и подросшим сыночком Табризом. А на новом кадре в своем Instagram артистка решила признаться в любви еше одному родному человеку - своей маме.
Ирина поделилась редким фото матери Анны Яковлевны и сопроводила его трогательным посланием. Отметим, что женщина запечатлена на фото в эффектном платье в геометрический принт, с красивой прической и цветами в руках - вероятно, подарком от любящей дочери.
"Единственное на земле божество, не знающее атеистов, это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто) Люблю тебя, мамочка", - написала Билык.
Фото: Ирина Билык показала свою маму (instagram.com/bilyk_iryna)
Отметим, что ранее Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, а позже устроилась шеф-поваром на телеканал "Интер".
Подписчики поспешили отметить, что мама артистки прекрасно выглядит и очень красивая и оставили много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей электромашину за 1,25 млн грн. По словам певицы, они всего лишь друзья.
Кроме того, Ирина Билык откровенно рассуждает и о любви к себе, а в особенности призывает к принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.