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"Очень красивая": Ирина Билык показала редкое фото мамы

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.09.2019 - 13:36
"Очень красивая": Ирина Билык показала редкое фото мамы
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка оставила маме трогательное признание

Ирина Билык не очень часто делится в сети личными моментами, однако иногда все же показывает семейные кадры. Так, недавно певица умилила поклонников редким фото с мужем и подросшим сыночком Табризом. А на новом кадре в своем Instagram артистка решила признаться в любви еше одному родному человеку - своей маме.

Ирина поделилась редким фото матери Анны Яковлевны и сопроводила его трогательным посланием. Отметим, что женщина запечатлена на фото в эффектном платье в геометрический принт, с красивой прической и цветами в руках - вероятно, подарком от любящей дочери.

"Единственное на земле божество, не знающее атеистов, это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто) Люблю тебя, мамочка", - написала Билык.

&quot;Очень красивая&quot;: Ирина Билык показала редкое фото мамы

Фото: Ирина Билык показала свою маму (instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что ранее Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, а позже устроилась шеф-поваром на телеканал "Интер".

Подписчики поспешили отметить, что мама артистки прекрасно выглядит и очень красивая и оставили много теплых отзывов.

  • Шикарная женщина!!!!
  • Она подарила миру Талант. Ириша, слушаю тебя многие десятки лет.
  • Мама шикарно выглядит!
  • Красуня
  • Красавица мамочка. Дай бог здоровья
  • Очень красивая мама, здоровья, замечательный человек
  • Так мило
  • какая у вас молодая мама!
  • У вас очень красивая мамочка
  • Какая красавица.прям модница!!!! Мама умничка.
  • Мама красавица. Вам обеим крепкого здоровья
  • Мама виховала чудову донечку і хорошу людину! здоров'я їй!

&quot;Очень красивая&quot;: Ирина Билык показала редкое фото мамы

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей электромашину за 1,25 млн грн. По словам певицы, они всего лишь друзья.

Кроме того, Ирина Билык откровенно рассуждает и о любви к себе, а в особенности призывает к принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

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