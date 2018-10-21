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"Очень часто предлагают": Дарья Белодед проговорилась о "второй" карьере (видео)

Lite » Звезды 21.10.2018 - 09:42

Видео: Светска жизнь (Youtube-канал/Світське життя)

Популярная украинская спортсменка Дарья Белодед рассказала, как начала заниматься спортом и что у нее общего с модельным бизнесом. Об этом она рассказала в ходе общения с Катей Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Я занимаюсь дзюдо с 6 лет. До этого занималась художественной гимнастикой. И на самом деле, мама мечтала, чтобы я стала гимнасткой. И мои родители сами дзюдоисты, поэтому я стала приходить к ним на тренировку.  Мне очень понравилось, и я поняла, что это мой вид спорта. Это была моя идея. Но родители были против", - сказала она.

&quot;Очень часто предлагают&quot;: Дарья Белодед проговорилась о &quot;второй&quot; карьере (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Более того, девушка проговорилась о том, что сейчас ей "очень часто" предлагают идти в модельный бизнес.

"Мне нравится смотреть на соревнования по художественной гимнастике, но я понимаю, что участвовать в них я бы не хотела. У меня характер такой, он больше подходит для дзюдо. Очень часто модельные агентства предлагают идти в модели, и я считаю, что это можно смешивать. И спорт, и модельную сферу", - подчеркнула она.

&quot;Очень часто предлагают&quot;: Дарья Белодед проговорилась о &quot;второй&quot; карьере (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Ранее мы писали о том, что 17-летняя украинская спортсменка Дарья Белодед одолела россиянку Ирину Долгову в решающей схватке на Гран При по дзюдо, который проходил в столице Хорватии – Загребе.

Ранее Styler сообщал, что восьмилетного украинского футболиста Родиона Калашникова из Днепра приняли в академию ФК "Барселона" - "Ла Масия".

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