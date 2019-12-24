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Очаровательный Санта: Виктория Бекхэм покорила сеть праздничным фото мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 18:29
Очаровательный Санта: Виктория Бекхэм покорила сеть праздничным фото мужа
Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham) 

Звезда показала новое фото

Виктория Бекхэм недавно рассказала, что собирается подарить Дэвиду на Рождество. Так, дизайнер, бизнесвумен, мама и любимая жена призналась: "Что подарить Дэвиду? У него есть все! Так что я решила подарить ему паззл… с моим портретом! Шучу! Это будет фото всех детей… Но это будет действительно сложный паззл со множеством элементов. Дэвид, возможно, будет собирать его до следующего Рождества", – пошутила Виктория.

Очаровательный Санта: Виктория Бекхэм покорила сеть праздничным фото мужаДэвид покорил сеть (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но на этом праздничные посты, разумеется, не закончились. 45-летняя звезда решила продемонстрировать, что ее муж – самый очаровательный Санта на просторах сети. А еще – самый любимый. Накануне праздника она опубликовала трогательное фото обожаемого супруга – Дэвид сидит за столом в белом халате, примерив шапочку Санты и мило улыбаясь в камеру. "Счастливого кануна Рождества! Мы любит тебя, Дэвид", – написала знаменитая бизнесвумен.

Очаровательный Санта: Виктория Бекхэм покорила сеть праздничным фото мужа

Семья Бекхэмов крестила младших детей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Какая же ты счастливая девушка!", "Какой красивый Дед Мороз! Можно только мечтать, что он спустится в трубу в этом году...", "Я знаю, что я хочу на Рождество", "Все, что я хочу на Рождество, – этот Санта!", – засыпали Викторию забавными и порой довольно откровенными комментариями подписчики. Виктория, у которой нет повода ревновать мужа, к подобным комментариям относится с долей юмора.

Очаровательный Санта: Виктория Бекхэм покорила сеть праздничным фото мужаОчаровательный Санта: Виктория Бекхэм покорила сеть праздничным фото мужа

Харпер Севен и Круз (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, недавно в семье произошло еще одно торжество – Виктория и Дэвид решили крестить младших детей: 8-летнюю Харпер и 14-летнего Коуза. На церемонию в церковь супруги пригласили близких друзей: актрису Еву Лонгорию, певца Элтона Джона, певца и экс-мужа Дженнифер Лопес Марка Энтони и других. Были здесь, конечно же, и старшие дети знаменитого семейства: 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

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Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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