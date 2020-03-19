ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обслуживание на высшем уровне: Дженнифер Лопес превратила детей в "мобильную прислугу" на период карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 19:29
Обслуживание на высшем уровне: Дженнифер Лопес превратила детей в "мобильную прислугу" на период карантина
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица повеселила фолловеров

Дженнифер Лопес продолжает делиться информацией о том, как проводит карантин. Так, певица показала забавное домашнее видео, где фигурируют ее родные: возлюбленный певицы и ее будущий муж – 44-летний Алекс Родригес, а также сын – 12-летний Максимилиан. В коротком ролике Макс везет Алексу напиток на подносе, наливает его, кружась на одном месте, а после танцует и прыгает в бассейн. «Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или куда-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие», – написала Дженнифер.

Алекс и Макс (видео: instagram.com/jlo)

Позитивное и солнечное видео невероятно порадовало подписчиков Лопес. «Он такой хорошенький! Это так весело», «Ха-ха-ха, я люблю это», «Макс такой милашка», «Это слишком мило! Макс – он такой красавчик», – не устают сыпаться радостные и восторженные комментарии…

Напомним, певица часто делает позитивные посты, чтобы поддержать своих фолловеров. Так, она радовала их стильными снимками из новой съемки. А вчера, 18-го марта, написала, что, по ее мнению, следует делать в эти времена. «У нас сейчас многое на умах. Но не забудьте позаботиться о себе. Медитировать. Двигаться. Молиться. Сделайте что-то намеренное со своим временем и оставайтесь позитивными в это страшное время», – написала певица под фото.

Обслуживание на высшем уровне: Дженнифер Лопес превратила детей в &quot;мобильную прислугу&quot; на период карантинаДженнифер с детьми (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, в семье певицы подрастает двое ее детей: близнецов Максимилиана Девида и Эмму Мерибел Дженнифер родила в предыдущем браке с певцом Марком Энтони. Дети унаследовали таланты своих родителей – как сын, так и дочь весьма артистичны и наверняка сделают карьеру в шоу-бизнесе. Так, девочка уже успела сделать первые шаги в этом направлении. Она выступила вместе с Дженнифер Лопес на концерте в честь Супербоула-2020. У Алекса также есть дети от предыдущих браков.

Восхитительна: Дженнифер Лопес покорила сеть соблазнительным образом в сочных тонах За играми и в объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантине
Новости Украины певецДженнифер Лопес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь