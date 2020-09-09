ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Общие прогулки и нежные объятия: Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о примирении

Среда 09 сентября 2020 19:32
Общие прогулки и нежные объятия: Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о примирении
Ирина Шейк и Брэдли Купер (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Пару засняли на прогулке с дочерью

34-летняя Ирина Шейк и 45-летний Брэдли Купер расстались около года назад. Но несмотря на подозрения в изменах, а также волну негатива в сети, направленную против Леди Гаги и экс-бойфренда звезды, бывшие возлюбленные сохранили отличные отношения. Причина тому во многом – общая дочь пары Лея, ради которой модель и актер готовы оставаться друзьями. Так, право опеки над девочкой они поделили пополам, а потому их встречи неизбежны. Периодически папарацци заставали бывших возлюбленных на общих прогулках, и всегда они выглядели не более чем друзья. Последнее же фото натолкнуло фанатов на мысли о возможном воссоединении.

Общие прогулки и нежные объятия: Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о примиренииОбщие прогулки и нежные объятия: Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о примиренииОбщие прогулки и нежные объятия: Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о примирении

Родители души не чают в своей дочке (фото: скриншот instagram.com/zvezdaglaz)

Ирина, Брэдли и Лея решили провести день вместе. Пока девочка спала в коляске, увлеченные разговором родители наслаждались прогулкой по Нью-Йорку. А на прощание нежно обнялись, словно не хотели расставаться. После чего Ирина пошла по своим делам, а Купер – по своим.

Напомним, Ирина долго хранила молчание о причинах расставания, но однажды в интервью решила раскрыть карты. «Я думаю, что во все отношения, даже самые хорошие, мы привносим свои лучшие и худшие проявления – такова природа человека. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами», – поделилась знаменитая модель.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ирина ШейкБрэдли Купер
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь