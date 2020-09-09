Общие прогулки и нежные объятия: Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о примирении

Ирина Шейк и Брэдли Купер (фото: коллаж РБК-Украина)

Пару засняли на прогулке с дочерью

34-летняя Ирина Шейк и 45-летний Брэдли Купер расстались около года назад. Но несмотря на подозрения в изменах, а также волну негатива в сети, направленную против Леди Гаги и экс-бойфренда звезды, бывшие возлюбленные сохранили отличные отношения. Причина тому во многом – общая дочь пары Лея, ради которой модель и актер готовы оставаться друзьями. Так, право опеки над девочкой они поделили пополам, а потому их встречи неизбежны. Периодически папарацци заставали бывших возлюбленных на общих прогулках, и всегда они выглядели не более чем друзья. Последнее же фото натолкнуло фанатов на мысли о возможном воссоединении.

Родители души не чают в своей дочке (фото: скриншот instagram.com/zvezdaglaz)

Ирина, Брэдли и Лея решили провести день вместе. Пока девочка спала в коляске, увлеченные разговором родители наслаждались прогулкой по Нью-Йорку. А на прощание нежно обнялись, словно не хотели расставаться. После чего Ирина пошла по своим делам, а Купер – по своим.

Напомним, Ирина долго хранила молчание о причинах расставания, но однажды в интервью решила раскрыть карты. «Я думаю, что во все отношения, даже самые хорошие, мы привносим свои лучшие и худшие проявления – такова природа человека. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами», – поделилась знаменитая модель.