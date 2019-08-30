"Образ чистой красоты": Ризатдинова покорила божественной красотой в облегающем белом платье

Стильная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова посетила анонс программы "Життя відомих людей"

Анна Ризатдинова продолжает покорят роскошными формами в ультрастильных нарядах. Отметим, что украинская гимнастка стала одной из звездных участников нового сезона Танцы со звездами 2019. При этом по итогам первого эфира (25 августа) Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров стали лидерами и заняли почетное первое место, исполнив эмоциональный пасодобль. Конечно же, спортсменка активно готовится ко второму эфиру, который состоится 1 сентября. И уже со второго эфира проект начнут покидать пары. Но между тренировками Ризатдинова успевает и светские события посещать.

Так, Анна посетила съемки анонса новой программы на телеканале “1+1” - “Життя відомих людей”, которая стартует уже 2 сентября. Ведущими проекта о жизни звезд станут актер, самый красивый мужчина планеты Богдан Юсипчук и певица TAYANNA (к слову, также участница Танцы со звездами 2019).

Для посещения светского события Ризатдинова выбрала элегантное коктейльное платье белого цвета. Платье-футляр подчеркивает идеальные формы гимнастки. Кроме того, платье сшито на одно плечо, а также декорировано рукавами-буф.

Стильная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Образ спортсменки довершают белоснежные туфли-лодочки. Волосы распущены и завиты в крупные локоны. Изюминка образа - крупная серебряная моно-серьга.

“Снимаем анонс “Життя відомих людей”. Уже со 2 сентября на “1+1”, - подписала серию ярких фото Ризатдинова.

Стильная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Конечно же, поклонники Анны поспешили прокомментировать ее новые фото:

“Просто бесподобная”

“Просто великолепная, Аня”

“Красавица и талант”

“Вы не только красивая, а умная и очень искренняя, у вас все гармонично. Танцы смотрю только с вами, остальные не смотрю”

“Красотка, паркет на этой неделе ваш”

“Уау это конечно роскошно”

“Со временем только красивее и сексуальнее”

“Боже мой! Какая красота”

“Образ чистой красоты!”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Напомним, ранее в сэксклюзивном комментарии для LITE Ризатдинова призналась, что свое выступление на Танцах со звездами посвятила особенной теме. Гимнастка рассталась со своим экс-возлюбленным и отцом ребенка Александром Онищенко.