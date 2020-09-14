Обратил внимание на попу: Илона Гвоздева впервые рассказала о знакомстве с мужем

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Судьбоносная встреча произошла в столичной подземке

Хореограф Илона Гвоздева вместе с шоуменом Дмитрием Танковичем покинула шоу "Танцы со звездами 2020" после второго эфира. Впрочем, это не очень расстроило танцовщицу, ведь она находится уже на восьмом месяце беременности и вместе с мужем и дочкой ожидает рождения сыночка.

На своей странице в Instagram Илона впервые решила поделиться историей знакомства с будущим супругом Иваном Хомячуком, а также рассказать об их отношениях и браке. Кроме того, артистка опубликовала трогательную подборку совместных фото с любимым, в том числе и во время беременности.

Интересно, что столь важное знакомство в жизни девушки произошло в метро!

"Переехав в 2008г из Днепропетровска в Киев, мечтая о столице и больших возможностях, я училась в Киевском национальном университете культуры и искусств, работала на 3 работах одновременно и думала о блестящей карьере танцовщицы и меньше всего думала встретить свою судьбу", - призналась Гвоздева.

Однако судьба распорядилась иначе.



"Однажды ст.м. "Лесная" стала для меня судьбоносной, ведь именно в метро мы и познакомились с Иваном, чтоб пригласить меня на чай, именно на чай, ему пришлось проехать свою станцию и выйти со мной на Шулявке, как сказал муж после: "Я не мог пропустить такую попу мимо", - вспоминает Илона.

С тех пор они уже много лет вместе и ждут рождения второго ребенка.



"С тех пор прошло 11 лет, было всякое: прогулки по ночам, свидания, ссоры, расставания, примирения, съёмные квартиры, жизнь с родителями мужа, покупка квартиры, свадьба, рождение нашей доченьки и вот сейчас ожидание сынули. Наша любовь прошла много испытаний. Отношения - это всегда большая работа над собой и компромисс для обоих. За 11 лет мы научились понимать, прощать, молчать, вовремя говорить, слышать, слушать, помогать, расти и просто делать друг друга счастливыми. Любовь - это не просто слово, это состояние, в котором ты живешь и благодаря которому ты можешь делать близкого человека рядом счастливым. Как я однажды сказала в интервью, чтоб ездить на белом Мерседесе - нужно прокатиться на Метро", - поделилась хореограф.

Илона Гвоздева поделилась романтическими и нежными кадрами с мужем Иваном Хомячуком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, после вылета с "Танцев со звездами" беременная Илона Гвоздева показала видео из больницы.

Кстати, беременная звезда Танцев со звездами Илона Гвоздева призналась, когда родит второго ребенка.